Vergonzoso episodio racista en un Cercanías de Madrid: "¡Estamos en España, no en tu país!"

Vergonzoso el episodio racista que se vivió esta semana en un tren de Cercanías en Madrid, donde un hombre profirió, ante la mirada del resto de pasajeros, comentarios racistas a un hombre al que acusa de haberle empujado.

"¡No tienes vergüenza!", se le escucha gritar al principio de la grabación. "¡Estamos en España, no en tu país!", agrega el individuo, que sigue con sus soflamas racistas: "¡Coño, acoplarse a las leyes, que estamos aquí en España!".

En ese momento, varios pasajeros le responden y critican sus comentarios, ante lo que responde enfadado. Tras explicar que le había empujado, insiste: "Y no es español".

Algo que enfada más a los que le rodean. "¡Me da igual de dónde sea, señor! ¡Me da igual de dónde sea!", le espeta una mujer. "Estaba yo al lado y no le ha empujado en ningún momento", dice el joven que graba la escena.

"¿Yo le he empujado?", responde el hombre. "Tampoco", contesta el joven. "¿Y por qué me increpa?", dice el individuo. "¿Y por qué le tiene que increpar usted? ¿Y por qué le tiene que decir que no es de este país?", le indica el joven.

"Tiene el mismo derecho que usted", prosigue el chico, que no deja de grabar en ningún momento y de reprocharle a este hombre los comentarios xenófobos: "¡Es usted un racista! ¡Racista es lo que es! ¡Racista! ¡Racista!".

El vídeo ha sido ampliamente compartido por redes sociales y hasta el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha condenado lo sucedido y ha alabado el comportamiento del resto de pasajeros:

Estos gestos hacen más patria que todas las banderas. El antifascismo no es una camiseta, sino el gesto valiente de la dignidad frente a la estupidez https://t.co/8u6lYhCWlQ — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 29 de diciembre de 2018