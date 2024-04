Silvia Inxtaurrondo para los pies al PP por las acusaciones a la familia de Pedro Sánchez

Este miércoles el PP cargaba contra Pedro Sánchez por la información de que un juez había abierto diligencias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Lo hacía Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP.

Desde la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados, la dirigente del PP cargaba de lleno contra la familia de Sánchez. "A su suegro que se enriquece con esas saunas que todos conocemos, a su padre que se enriquece con fondos de Next Generation, a su hermano que se muda a Portugal para no pagar impuestos y escándalos en torno a su mujer", indicaba acusando a toda la familia de Pedro Sánchez.

Sobre esas palabras era preguntada este jueves en La Hora de La 1. Silvia Inxtaurrondo preguntaba a Ester Muñoz si cuando hablaba de estas cuestiones lo hacía en nombre del PP. Una cuestión a la que ella respondía afirmativamente puesto que es "una vicesecretaria general del Partido Popular".

"Se lo pregunto porque ayer acusó, desde el Congreso de los Diputados, desde sede parlamentaria, al suegro y al hermano del presidente del Gobierno. nos gustaría saber con qué pruebas lo ha hecho y ha lanzado esa acusación y cuándo van a presentar ustedes la denuncia", preguntaba.

"Yo no sé si usted pudo ver ayer mis declaraciones o le han pasado un argumentario. Yo no acusé ayer a nadie de nada y por supuesto de ningún delito, por lo tanto no hay ninguna denuncia que presentar. Yo lo que sí le digo es que ayer desde el Congreso lo que decía es que era urgente y necesario que el presidente del Gobierno diese una rueda de prensa después de más de un mes y medio sin dar explicaciones sobre todos los escándalos que le rodean. Los escándalos en el entorno de su Gobierno, por esas investigaciones judiciales sobre esas preguntas tramas de corrupción que anidaban en varios ministerios del presidente Sánchez, también escándalos en torno a su partido. Yo hablaba de situaciones que son profundamente conocidas, que están publicadas y que no han sido desmentidas. Ayer conocíamos que un juzgado abría diligencias por presuntos delitos de corrupción en las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, algo inaudito. Nunca en democracia había pasado algo similar con la mujer del presidente del Gobierno, fuese del partido que fuese y lo único que pedíamos era pedir explicaciones. Pedir explicaciones no es insultar y pedir explicaciones no es atacar", respondía eludiendo las palabras directas que dijo sobre el hermano, el padre y el suegro de Pedro Sánchez.

"Se lo digo porque si usted lanza esas acusaciones sin prueba alguna, sin denunciarlo a los juzgados estaríamos ante una infamia", repreguntaba Intxaurrondo mientras Ester Muñoz interrumpía para decir que se basaba en lo que publicaban otros medios de comunicación.

"Están publicados en los medios y que todo el mundo... Es que yo no he acusado absolutamente de nada a nadie. He dicho cosas que están publicadas en los medios", indicaba al respecto. Era en ese momento cuando la periodista leía la declaración literal pidiéndole pruebas o que respondiera a si iban a acudir a la justicia ya que en las noticias se deslizan delitos.

"No son acusaciones, yo he hecho referencias a cuestiones que conoce todo el mundo y que están publicadas", respondía al respecto la dirigente popular.

Poco después, Silvia Intxaurrondo compartía una reflexión explicando "cómo se monta un caso" contra un rival político en EEUU. Explicaba que, primero se financia directa o indirectamente un medio a través de donaciones o publicidad y que después, anónimamente, se filtraba una información contra el rival que se publicaba. En ese momento, los partidos hacían caso de esa información y respondían que se basaban únicamente en lo que publicaba la prensa.

"Es muy sencillo, así lo estamos viviendo y hace que muchos periodistas ya no podamos tragar el sapo de lo que estamos viviendo. Porque el periodismo o pseudoperiodismo que estamos viviendo no tiene nombre", concluía.