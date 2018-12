Llevas toda tu vida sin fijarte en lo que oculta el logo de Toblerone

Llevas años comiéndolo (siempre que puedes o te dejan) y seguro que nunca te habías fijado.

Como le pasó a esta madre, @upstephanie en Twitter, que ha compartido el descubrimiento que hizo su hijo cuando le dio a comer su primer Toblerone.

"¿De qué es el oso?", preguntó el crío.

La madre, sorprendida, contestó: "¿Que oso?".

Quizás el sorprendido fue el niño, porque él lo había visto clarísimo.

My son had his first Toblerone today. "What's the bear for?"

Me: "what bear?"

I was today years old when I found out there's a bear in the Toblerone logo. pic.twitter.com/CmwRO2BFww