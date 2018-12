Los mejores propósitos de Año Nuevo que puedes hacerte, según los psicólogos

En cuanto a los propósitos de Año Nuevo hay dos tipos de personas: los defensores acérrimos de esta práctica y los críticos sin paliativos. Porque, por un lado, los propósitos ofrecen metas y una estructura a los interesados en mejorar pero, por otro, no suelen funcionar :(

Y recuerda que es un proceso, no necesariamente algo que vaya a conseguirse rápidamente. "Permítete no cumplirlo a rajatabla todos los días", añade Coats.

Si no tienes muy claro por dónde partir, empieza reflexionando sobre tu año pasado, propone Houghton. Esto incluye pensar en las dificultades que has tenido y en las cosas que han ido bien. A partir de ahí, elige un ámbito o dos en los que concentrarte.

No estás obligado a decir que sí a cada invitación social, favor o evento familiar. "Decir 'no' es una forma importante de proteger nuestras fronteras y de cuidar de uno mismo", afirma la psicóloga Rachel Tomlinson.

Presta más atención a cómo te hacen sentir ciertas peticiones o expectativas. "Si te preocupa lo que te están pidiendo, o si te enfada o te estresa, es probable que sea un tipo de imposición para ti o algo que no quieras hacer", explica.

También puedes repasar los costes y beneficios de decir sí o no, apunta Tomlinson, lo cual te ayudará a entender tus motivaciones y preocupaciones.

Si alguien responde negativamente a tu decisión, trata de no tomártelo de forma personal. Recuerda que no estás siendo maleducado, simplemente estás priorizando tu bienestar. La belleza de decir que no a una situación potencialmente incómoda o agobiante en realidad significa decir sí a algo más interesante para ti, como recargar pilas o pasar tiempo con tus seres queridos.

2. Da prioridad al sueño

Un sueño de calidad es el eje central de una buena salud física y mental. "Los estudios demuestra que cuando no dormimos bien no sólo estamos más irritables, ansiosos y deprimidos, sino que también nos cuesta más funcionar intelectualmente", señala Houghton.

Una noche de sueño sólido puede incrementar tus niveles de energía y capacidad de alerta, e incluso ayudarte a tomar decisiones más sanas con la comida. Propónte dormir al menos siete horas reparadoras cada noche y establece un horario más o menos fijo para acostarte y levantarte.

Para dormir mejor, "hay ciertos hábitos que resultan muy efectivos, como no mirar pantallas (televisión, móvil, tablet) en la cama mucho rato, no trabajar desde la cama y no quedarse ahí más de 20 minutos si no te puedes dormir", apunta Houghton. Es lo que se llama tener una buena higiene del sueño.

3. Haz un diario cada mañana