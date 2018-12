¿Por qué no soy capaz de llegar al orgasmo? Los expertos lo explican

Probablemente el problema es que no has encontrado la mejor técnica para ti. Por ejemplo, la causa física más común de que las mujeres cisgénero no alcancen el orgasmo es "la falta de estimulación del clítoris", señala Murray. "La mayoría de las posturas sexuales —especialmente en el sexo heterosexual por penetración— no estimulan adecuadamente el clítoris".

Muchas personas sienten que les cuesta más de lo normal, pero quizá se debe a que "la parte del cuerpo más sensible y erógena" necesita más estimulación, insiste Murray.

Según Sunny Rodgers, sexóloga clínica y coach, a veces es necesario investigar o charlar con un experto o con un profesional de la salud mental para llegar bien al orgasmo. Algo tan simple como "hacer ejercicios pélvicos puede facilitar el clímax, tanto durante el sexo como durante la masturbación", asegura.

También hay que relajarse y tomarse su tiempo: para alcanzar el clímax, a veces se necesitan 20 minutos de estimulación de clítoris (o más), apunta Rodgers.

El dolor es otra de las posibles causas. Trastornos como endometriosis o vaginismo, o que la técnica de tu pareja no logra el efecto pretendido, pueden impedirte disfrutar del sexo al máximo. Algunos métodos anticonceptivos tienden también a reducir la libido y la función sexual.

Además, si los hombres cisgénero "experimentan algún problema que les quite interés en el sexo —como falta de deseo sexual o dificultad de lograr o de mantener una erección—, es evidente que les costará mucho más alcanzar el orgasmo", señala Murray.

Hay muchos factores que pueden provocar disfunción eréctil, desde problemas de salud hasta consumo de tabaco, pasando por la medicación. Es importante consultarlo con un médico si empiezas a tener problemas de deseo sexual o de erección.

Motivos mentales por los que no llegas al orgasmo