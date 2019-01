La cuenta atrás para la vuelta de Stranger Things a Netflix ha comenzado. Este martes 1 de enero la plataforma de contenidos online anunció el regreso de la serie para el 4 de julio de 2019.

Será entonces cuando la tercera temporada vea al fin la luz —los fans llevan esperando desde octubre de 2017— y se empiecen a despejar las incógnitas que quedaron abiertas, y que han surgido con el póster promocional.

Los ansiosos seguidores de la serie han tardado muy poco en ver los mensajes que los hermanos Duffer esconden en el cartel y la gran mayoría se han fijado en el mismo detalle.

Las miradas de Will (Noah Schnapp) y Once (Millie Bobby Brown) acaparan la mayoría de comentarios de los fans, que no han pasado por alto que los dos protagonistas de la serie parecen estar viendo algo que los otros cuatro niños no ven. Algo que está en otra dimensión.

En eso se centran los comentarios de Twitter, en los que también tiene una papel protagonista Mike (Finn Wolfhard). ¿Por qué mira con esa preocupación a su chica?

Nuevo cartel de #StrangerThings3, mientras observan la pirotecnia del 4 de Julio, un bicho (se ven sus dos patas abajo en las esquinas) les observa desde atrás, pero Eleven y Will lo ven. Las ratas van hacia el monstruo...

¿Formará parte esto de la serie?

Estreno 4 de Julio. pic.twitter.com/yB8rLJhbHq — Onoda Ki (@OnodaKi) 1 de enero de 2019

TENGO UNA SUPER TEORÍA :

Creo que Eleven y Will miran hacia atrás porque están las fuerzas malignas , ya pueden ser los demogorgons , los demodogs , el azota mentes o quizás una nueva criatura maligna #StrangerThings3pic.twitter.com/Jm9wPfwDBt — M A R Í A V I L L A M I L ✨ (DE VEREDA) (@IsazaftFinn) 1 de enero de 2019

VIERON QUE MIKE ESTA MIRANDO COMO PREOCUPADO A ELEVEN Y ELLA MIRA ASUSTADA IGUAL QUE WILL pic.twitter.com/el8QQqHyat — ᶜᵃᵐˢ 🐨 loves Lilia (@eddytoizer) 1 de enero de 2019

es obvio q will y eleven están mirando para atrás xq son los únicos capaces de ver cosas fuera de la dimensión real como cuando will tenía sus visiones, empiezo a creer también q will lo tomaron también como un experimento como eleven y lo aprovecharon en sus citas al laboratorio pic.twitter.com/r5X7QYqJXg — ori loves lens🤠 (@calpurnier) 1 de enero de 2019

WILL,ELEVEN Y MIKE PISANDO LO AZUL:UPSIDE DOWN

DUSTIN,LUCAS Y MAX PISANDO LO VERDE:EL MUNDO COMUN pic.twitter.com/MQU1iWNOfM — jose (@sinkformillie) 1 de enero de 2019

will y eleven son los unicos que miran para atras KE ESTA PASANDO AKIII ? pic.twitter.com/qJ7vOBD5wi — ⋆cande⋆ (@glowynoah) 1 de enero de 2019

EU WILL Y ELEVEN ESTAN MIRANDO JUSTO EN EK MUSMO LUGAR ESTOY ALTERADA pic.twitter.com/LZ7iaTynMz — m (@heymillster) 1 de enero de 2019

todos hablando de Eleven y Will pero ALGUIEN PUEDE HABLAR DE MIKE QUE TAMPOCO ESTA MIRANDO LOS FUEGOS ARTIFICIALES pic.twitter.com/1mTP5UxdLi — Ro (@itsrogogoos) 1 de enero de 2019

no se si yo sere una paranoica (seguro) per0 ALGUIEN ME DICE PORQUE ESTAN TODOS MIRANDO PARA ADELANTE MENOS ELEVEN Y WILL, ES COINCIDENCIA O ESTA TODO PLANEADO? pic.twitter.com/YbE7WoTFCF — ًً Priscila loves lilia n finn (@heywolfinn) 1 de enero de 2019

WILL Y ELEVEN ESTAN MIRANDO HACIA ATRAS LPM DE SEGURO SIENTEN ALGUNA PRESENCIA O ALGO DIOS NO QUIERO DECIR QUE ESTOY ALTERADA PERO ESTOY ALTERADA pic.twitter.com/7Kn3glZc6K — mar (@prfctmillster) 1 de enero de 2019

ELEVEN Y WILL MIRANFO PARA ATRÁS MIENTRAS MIKE PIRA PREOCUPAFO A EL Y EL RESTO FESTEJANDO NECESITO Q ME EXOLIQUEN pic.twitter.com/g8mF2MuDBx — ‏ً (@strengthmillie) 1 de enero de 2019

eleven y will con cara de preocupados mientras que dustin atrás la esta pasando re bien viendo los fuegos artificiales basta pic.twitter.com/RAiwlD8e1g — sofi (@tubularsink) 1 de enero de 2019