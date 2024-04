El 'Financial Times' saca una demoledora conclusión tras lo que ha hecho Pedro Sánchez

El prestigioso diario económico británico Financial Times ha dedicado un amplio reportaje a analizar la situación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que decidiera quedarse y no dimitir tras reflexionar durante cinco días.

El rotativo dice que lo sucedido "no ha hecho más que agravar un debate hiperpersonalizado sobre la integridad del presidente del Gobierno español" y asegura que su discurso "no pareció ser el 'punto de inflexión' que, según dijo, marcó": "Culpó a sus oponentes de la derecha como la raíz del problema y no reconoció su propia capacidad para escupir bilis".

"En los últimos años, la oposición conservadora ha tratado de inculcar la idea despectiva del 'sanchismo', el tipo de política supuestamente egocéntrica del primer ministro. Ahora es probable que España se vea consumida por un debate aún más bronco sobre si Sánchez es víctima de una injusticia, como se presentó, o si es el narcisista corrupto que describen sus oponentes", avisa el Financial Times.

El periódico recuerda también que el proyecto de ley de amnistía "para los separatistas catalanes involucrados en un intento ilegal de 2017 de separarse de España" es "el precio que está pagando" Sánchez para tener su apoyo parlamentario.

"Para los conservadores e incluso para algunos socialistas, el acuerdo de amnistía fue el momento más oscuro de Sánchez y una afrenta desmedida al Estado de derecho", asegura el periódico británico.