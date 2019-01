La genial esquela del 'ABC' de Sevilla: "Seguramente esté en el bar de enfrente"

Quizá no hay texto más serio y solemne que una esquela pero de cuando en cuando aparece publicada alguna memorable, como la que recoge este miércoles la edición sevillana del diario ABC.

Se trata de la despedida a José Manuel Fernández Núñez, que falleció en la capital hispalense el 28 de diciembre. "Tu madre, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas y tu primo no te olvidarán", comienza. "Y menos con la camisa que te has ido, llevas un paquete de tabaco entero, no te lo fumes del tirón que ya no te mandamos más, y compártelo con tu padre".

La familia continúa con la guasa y ruega "un brindis en su recuerdo" y, si se tiene "a bien", acudir a la misa en su honor, aunque "él seguramente esté en el bar de enfrente".

La imagen la ha publicado en su cuenta de Twitter Manuel Moguer, periodista de ABC, además de algún otro usuario:

Esquela de hoy en @abcdesevilla "él seguramente esté en el bar de enfrente". pic.twitter.com/4ONf839B8N — Manuel Moguer (@ManuelMoguer) 2 de enero de 2019