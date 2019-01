Se acerca el final del año y es un buen momento para pensar en cómo ha sido tu salud en los últimos 12 meses. Parte de esta reflexión implica ver si has cumplido con las pertinentes revisiones médicas anuales.

"El objetivo de estas exploraciones físicas es identificar una enfermedad o un problema sin síntomas pero que podría llegar a ocasionar discapacidades importantes o incluso la muerte si no se trata", explica Blazey-Martin.

Sería buena idea ir al dentista cada seis meses más o menos para que tenga la ocasión de diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades bucodentales. La gente que tiene más riesgo de sufrir caries o gingivitis debería ir incluso más a menudo, según Ana Carolina Botta, profesora asociada del Departamento de Odontología General de la Universidad Stony Brook (Nueva York).

Durante esta revisión, lo habitual es que te hagan una limpieza, te enseñen a mejorar tu higiene bucodental y te hagan una revisión general para evaluar el estado de tus dientes, encías, lengua, mejillas y labios. Es posible que te hagan una radiografía, busquen caries y comprueben si se te mueven los dientes, si se te acumula placa o si tienes gingivitis. Los dentistas también pueden explorarte la cabeza, el cuello y la garganta en busca de inflamación, enrojecimiento, lesiones o cáncer.

Aunque no te duela la boca, no te interesa saltarte estas visitas porque muchas enfermedades bucodentales se presentan sin síntomas y pueden afectar a tu salud general, no solo a las encías y dientes. También es mucho más sencillo y menos invasivo tratar enfermedades dentales cuando el diagnóstico es precoz.

Ve al dermatólogo