España, una de las únicas 20 "democracias plenas" para 'The Economist'

España se mantiene como una "democracia plena" según el Democracy Index 2018 de la revista The Economist. Esta clasificación, elaborada por la división de Inteligencia del medio británico -posiblemente, el más prestigioso en su sector-, coloca otro año más a nuestro país en el puesto 19 de un total dee 165, con una nota de 8,08 sobre 10.

Así, solo hay 20 democracias plenas en el mundo y España es una de ellas. La calidad democrática nacional supera a la de otros países comunitarios como Francia, Bélgica, Italia o Portugal.

The Democracy Index's global score stopped declining in 2018 for the first time in three years pic.twitter.com/nPub2YcoMx