La inesperada pregunta del rey Juan Carlos I a Keylor Navas

El rey Juan Carlos está preocupado por el Real Madrid. Así se lo transmitió al futbolista Keylor Navas cuando este fue a saludarle tras la entrega de los Premios Nacionales del Deporte, celebrada este jueves en el Palacio de El Pardo. "¿Qué nos pasa, Keylor? ¡Que vaya temporada llevamos!", le preguntó el rey a Navas.

Según la información publicada por el diario AS, el futbolista reconoció la mala racha: "Es verdad que no es nuestro mejor momento, pero esta crisis pasará. Somos personas y veces no nos salen las cosas como queremos. Necesitamos que vuelvan a salir las cosas".

"¡Menos mal que ganamos ayer, Keylor!", le dijo Juan Carlos tras ver el partido de Copa ante el Leganés el miércoles. Y añadió: "Pero, ¿qué le pasa al equipo? Si hace buenas jugadas en muchos partidos, llega bien al área, pero luego no marca goles". Navas le dijo que confía en que acabe la mala racha antes de despedirse y el rey emérito le mandó ánimo para él y sus compañeros.