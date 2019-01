Cuando empiezas a salir con alguien, es fácil poner la otra mejilla o excusar su actitud imperfecta o directamente desconsiderada. Pero, ¿te conviene ignorarlo o son indicadores de la clase de pareja que va a ser?

"Muchas veces se oyen consejos como: 'Estáis empezando, ¿por qué te preocupas? Dale tiempo'. Estos consejos pueden ser muy contraproducentes", advierte el doctor Amir Levine, psiquiatra, neurocientífico y coautor del libro Maneras de amar: La nueva ciencia del apego adulto y cómo puede ayudarte a encontrar el amor y conservarlo.

A través de sus investigaciones y su trabajo con pacientes, Levine ha descubierto que el modo en el que una persona se comporta y te trata al comienzo de una relación puede decir mucho sobre la clase de pareja que será.

La especialista señala cinco cualidades que se solapan y que hay que buscar para crear una buena base para una relación feliz y estable: constancia, disponibilidad, fiabilidad, sensibilidad y previsibilidad (CARRP, por sus siglas en inglés). Estas cualidades están estrechamente relacionadas y entran en conflicto con la idea (errónea) de que hay que ser misteriosos o representar el papel de difíciles de enamorar para resultar interesantes en una cita.

"Es lo opuesto a lo que todo el mundo piensa sobre cómo hay que establecer una relación o sobre qué hay que buscar. La gente busca gente con los mismos intereses o con el mismo tipo de educación. Sin embargo, en mi trabajo he descubierto con el tiempo que hay parejas que no tienen nada en común. Uno demócrata, el otro, republicano, pero se llevan muy bien y tienen una muy buena relación porque ambos tienen estas cinco cualidades y ambos se preocupan mucho por el uno por el otro", describe.

Si sabes qué es lo que debes buscar al inicio de una relación, te resultará más sencillo alejarte de parejas inapropiadas para que puedas dedicarles toda tu energía a las apropiadas.

Para comprender la importancia de estas cinco cualidades, hay que comprender antes los tipos de apego

El tipo de apego es el modo en que te relacionas con otros en el contexto de las relaciones íntimas. Los tipos de apego (seguro, ansioso y evitador) se basan en lo cómodo que se siente uno con la intimidad y cuánto le preocupa la relación. (Puedes hacer este test en inglés para determinar tu tipo de apego).

Las personas con un tipo de apego seguro tienden a ser cercanas, cariñosas, cómodas con la proximidad y no se preocupan más de la cuenta por el estado de la relación. Las personas con un tipo de apego ansioso quieren intimidad, pero necesitan que las tranquilicen más que a personas con otros tipos de apego. Son muy sensibles ante potenciales amenazas y sus parejas las pueden ver como necesitadas. Las personas con un tipo de apego evitador no están tan cómodas con la proximidad, de modo que buscan crear cierta distancia en la relación. Valoran tanto su independencia que consideran que depender de su pareja es una muestra de debilidad.

Si la persona con la que empiezas a salir muestra las cinco características CARRP mencionadas anteriormente (llama cuando dice que va a llamar, te dice que le gustas en vez de irse por las ramas, hace planes para quedar contigo y los cumple) significa que probablemente tiene un tipo de apego seguro. Estas personas con apego seguro tienden a ser las mejores parejas y, por lo general, están más satisfechas con su relación.

"Cuando un cliente empieza a quedar con una persona de apego seguro, es sencillo. Jamás tiene que preocuparse por cuándo será la siguiente cita. Nunca tiene que preguntarse cuál es su papel en la relación", comenta Levine.

Aunque tú no tengas un apego seguro, si sales con alguien que sí, es posible que tu propio apego se vuelva más seguro en el proceso.

"Es como tener un asesor de relaciones en la relación. Se les da tan bien que te señalan un montón de peligros potenciales y te enseñan a tener más seguridad", explica Levine a la edición estadounidense del HuffPost.

Puedes determinar si una persona tiene estas cinco cualidades muy pronto, incluso antes de conoceros

Pongamos por ejemplo que haces match con alguien en una aplicación de ligar. Quieres conocer a esa persona en la vida real, pero empieza a marear la perdiz. En esas situaciones, Levine recomienda poner en práctica la "intervención CARRP".

"Lo que tienes que hacer es decir: 'Tengo la agenda muy ocupada, pero me gustaría quedar contigo. Estoy libre el martes o el jueves. Si no te va bien, sugiere otro plan. Vamos a hacer que funcione", propone.

La forma en que reaccione te dará suficiente información para determinar si esa persona puede ser buena pareja.

"Has lanzado de forma explícita una expectación, necesidad o petición. La forma en que responda dirá mucho", indica Levine.

Si reacciona de manera positiva, "significa que has encontrado a alguien con quien puedes empezar a trabajar para construir una relación. En las relaciones hay mucho que dar y recibir y muchas necesidades y deseos que satisfacer. De este modo ya has iniciado el camino antes incluso de haberos conocido en persona", argumenta.

Si no reacciona bien (o peor, ni siquiera responde), es mejor saberlo ya que más adelante, ¿no? No confundas el cosquilleo del estómago cuando alguien te da una de cal y otra de arena (eso no es nada CARRP) con emoción o amor.

"Si confundes la ansiedad con la pasión cuando en realidad solo es ansiedad, mala señal", asegura Levine.

No debería ser necesario decirlo, pero si esperas que tu cita muestre esas cinco cualidades, también tú debes mostrarlas.

"Eso es lo que hacen las personas con apego seguro. No puedes limitarte a esperar que los demás sean CARRP", concluye Levine.