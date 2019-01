Después de la entrega de los Premios Forqué en Zaragoza, muchos concursantes de OT 2018 volvieron el domingo a Madrid. Algunos —Famous, Miki, Damion, África, Joan Garrido, Dave y Marta— lo hicieron para seguir la fiesta en casa de María y su mediático novio Pablo Amores.

Para rematar la faena, los nueve pidieron sushi para un regimiento cenar y se lo contaron a todos sus seguidores de Instagram a través de los stories. En los minivídeos, además de la ingente cantidad de comida, de que algunos no soltaron los mandos de la consola y de que otros quisieron amenizar la velada con una guitarra, se vio también un llamativo detalle de la decoración de la casa. A 13 de enero María y Pablo siguen conservando el árbol puesto.

Instagram/Miki OT Captura de Instagram Stories de Miki.

La prolongación de la Navidad en casa de María no pasó desapercibido entre los seguidores de la triunfita, a los que le surgió una duda: ¿hasta cuándo?

La pregunta hecha en Twitter por Mónica no cayó en saco roto porque rápidamente María dio una explicación. "Pablo no me deja quitarlo aún porque le encanta", aclaró.

pablo no m deja quitarlo aún xq le encanta — Maria (@mariaot2018) 13 de enero de 2019

La respuesta de María fue todo un éxito entre sus seguidores. En menos de 12 horas más de 4.000 personas le han dado me gusta y cerca de 300 han dejado un comentario.