Juan Gómez-Jurado es uno de los escritores del momento: su thrillerReina Roja ha sido de los más buscados esta Navidad y cuenta en su haber con otros superventas como Cicatriz o El paciente. El escritor también suele mantener contacto directo a través de email y de sus redes sociales con los lectores que quieren comentarle sus impresiones acerca de sus novelas.

En las últimas horas ha respondido a un llamativo comentario de un usuario de Twitter que, tras señalar que está en paro, reconocía que ha pirateado dos de sus libros.

"Soy un parado de larga duración sin un solo ingreso, y tengo la desgracia de que me encanta leer. Me he bajado El emblema del traidor así como La leyenda del ladrón. Ambos buenísimos. Si quieres por privado te doy mis datos para la denuncia por robarte", escribió el lector.

No te preocupes. La próxima vez, sin embargo, prefiero que me los pidas antes de descargarlos de manera incorrecta. Si no puedes pagarlos, yo te los regalo. Pero no entréis en esos sitios, que hacen ricos a cuatro sinvergüenzas que viven a costa del trabajo de otros. https://t.co/6KE6S58520 — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 14 de enero de 2019

"No te preocupes", respondió el autor este lunes. "La próxima vez, sin embargo, prefiero que me los pidas antes de descargarlos de manera incorrecta. Si no puedes pagarlos, yo te los regalo. Pero no entréis en esos sitios, que hacen ricos a cuatro sinvergüenzas que viven a costa del trabajo de otros", añadió Gómez-Jurado.

En otro intercambio de mensajes, el lector le pidió Reina Roja: "¿Qué hago lo bajo o me lo mandas? El señor Pérez-Reverte me envió Cabo Trafalgar, te puedo enviar fotos, es un hombre de honor. A ver si te has tirado un farol o también eres hombre de palabra".

Escríbeme al correo de mi web. Abrazo — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 14 de enero de 2019

Poco después tuiteó que lo había recibido. "Yo como ladrón de parte de su obra le he mandado todos mis datos, NIF incluido", añadió.

Vive Dios que es un hombre de palabra, ya me ha enviado por mail Reina Roja. Yo como ladrón de parte de su obra le he mandado todos mis datos NIF incluido. — Black Bart (@Pirate_fromHell) 14 de enero de 2019

La reacción del escritor ha despertado el aplauso de sus seguidores en forma de 1.300 me gustas y comentarios como éstos:

esto te hace immenso! admiración absoluta👏🏻 — Lidia Saura 🎗 (@LidiaSauraB) 14 de enero de 2019

A mi tampoco me da el presupuesto, por desgracia, pero Cicatriz, El Paciente y La Leyenda del Ladron los cogí en la biblioteca. Y es que tengo el defecto de que me gusta leer en papel. Este año los Reyes me han traido Reina Roja y estoy muuuuuuy contenta. — MariCG (@yomisma673) 14 de enero de 2019 No es la primera vez, lo ha hecho varias veces. De hecho yo compré mi primer libro suyo después de ver un detalle similar, para apoyarle. — Laura Fernández (@LauritaFB) 14 de enero de 2019 De 10, @JuanGomezJurado. Esperemos que poco a poco ganemos respeto hacia la propiedad intelectual. — Chevi Sánchez (@cheviatreides) 14 de enero de 2019 Facilitas con tu actitud que no haya pirateo. Pones libros en oferta de 1€, haces descuentos por compra anticipada de nuevos lanzamientos. Yo suelo leer en kindel pero me he comprado varios libros tuyos en papel para que los lea mi familia que son lectores más tradicionales. — Diego Ujaldon (@diegoujaldon) 14 de enero de 2019 Puedo decir que guardo con el mismo cariño que sus libros en papel, los libros digitales que Juan nos regaló en una ocasión a mi mujer ya mí. No se los pedimos, no nos conoce, pero nos los envío. — Paco Logar (@nkemboo) 15 de enero de 2019 🎩🎩🎩 Juan!!!

👏👏👏👏👏👏 — Fran Pahino (@FranPahino) 14 de enero de 2019