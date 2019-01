Kiko Rivera: "He estado enganchado a la cocaína, al hachís y la marihuana"

"No lo he dicho nunca", anunció Kiko Rivera este martes en Límite 48 Horas de GH DÚO (Telecinco) antes de sincerarse y hablar abiertamente sobre sus problemas con las drogas. Al enfrentarse a la llamada Curva de la vida junto a su mujer, Irene Rosales, con quien participa en el reality, el hijo de Isabel Pantoja contó sin tapujos su calvario.

"En determinado momento de mi vida, y de ahí viene en gran parte mi depresión, estuve con adicción a las drogas. Lo pasé muy mal", aseguró el DJ. "Gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo", afirmó sobre un mundo que para él es "muy malo y sólo trae problemas".

Rivera se puso como ejemplo de que se puede salir, aunque no sin esfuerzo: "Gracias a Dios lo he superado, a base de médicos, de psicólogos, de lucha, a base de amor".

Kiko: "No lo he dicho nunca pero tuve adicción a la droga. Lo pasé muy mal pero gracias al apoyo de mis familiares y amigos conseguí salir de ese mundo. No quería terminar sin decirle a la gente que se puede salir" #GHDÚOLímite1pic.twitter.com/UK3rtgouq3 — Gran Hermano (@ghoficial) 15 de enero de 2019

El DJ, que reveló que no consume desde hace un año y medio, enumeró también qué drogas tomaba: "He estado enganchado a la cocaína, al hachís y la marihuana. Hachís y marihuana consumía todos los días, cocaína no. Para mí, ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo".

Según él, lo más duro fue contárselo a su familia, pero también "los primeros días" de la desintoxicación, en los que sufrió temblores y sudores fríos. "Se puede conseguir si estás dispuesto a hacerlo", recalcó.

El DJ reconoció que fue Irene Rosales quien "se puso firme" y lo enderezó: "Se lo agradeceré a Irene y a mi madre hasta el día en el que me muera". Puedes ver el momento completo aquí.

Tras confesarse ante la audiencia, Rivera también lo hizo ante sus compañeros de la casa: