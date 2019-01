En mayo de 2018 Kiko Rivera sorprendió con el anuncio de que sufría depresión y "con el fin de evitar cualquier daño adicional" se retiraba de los escenarios. El DJ borró sus publicaciones de Instagram y canceló todos sus conciertos. Unos meses después volvió a la música y desde esta semana es uno de los concursantes de GH DÚO (Telecinco) junto a su mujer, Irene Rosales.

Este jueves, en un momento en el que la pareja estaba a solas en el confesionario de la casa, el presentador Jorge Javier Vázquez aprovechó para preguntar al hijo de Isabel Pantoja por esos duros momentos.

Emocionado hasta las lágrimas, Rivera reconoció que "la causa principal, o la gota que colmó el vaso, fue el adelgazar tan rápido [poco antes se había sometido a una reducción de estómago], pero no fue el único motivo". Explicó que durante toda la vida ha tenido "muchos problemas" y que siempre se está hablando de su familia.

"Muchas veces soy como el que está ahí pa tó: cuando mi hermana tiene un problema me llama a mí, casi todo el mundo cuenta conmigo. Entre eso, que me encanta, y el adelgazamiento tan rápido, la cabeza se me quedó seca. Tiré para abajo", aseguró el DJ.

"¿Qué sentías?", le preguntó el presentador. "Me quería morir, Jorge. Te lo puede decir mi mujer, sentía que me quería morir", fue su respuesta.

Según Rivera, se le acumuló todo. Por un lado, "tenía mucha hambre y no podía comer" y además vio el documental de Avicii —DJ sueco que falleció en abril de 2018 a los 28 años—: "Me sentí tan identificado y lo vi justo en ese momento tan malo...". "En ese momento fue cuando decidí que mi cuerpo necesitaba un parón y necesitaba una nueva vida", recordó Rivera.

Kiko habla sobre su etapa más dura: "Necesitaba un parón y una nueva vida" #GHDÚOGala2pic.twitter.com/UcxyQniZWZ — Gran Hermano (@ghoficial) 10 de enero de 2019

Para salir de la depresión, fue clave el apoyo de su mujer y de su madre. Como explicó la primera, tras haber discutido le dijo que "o cambiaba o íbamos a tener que terminar": "Pensé que la solución era hablar con la madre. Hablé con mi suegra y entre las dos lo hicimos con Kiko. Se preocupó pero inmediatamente nos pusimos a poner solución".

Para finalizar, Jorge Javier Vázquez dio una buena noticia familiar a la pareja y les comunicó que acababan de ser tíos, puesto que este miércoles nació el segundo hijo de Francisco Rivera Ordóñez y Lourdes Montes, Curro, algo que los concursantes celebraron. "Hermano, cuñadita, ¡enhorabuena! ¡Cómo me gustaría estar allí ahora mismo para darle un beso a mi sobrino! Espero que haya nacido con mucha salud, superguapo y superhermoso", exclamó el DJ. Puedes ver el momento completo aquí.