Rihanna demanda a su padre y lo acusa de aprovecharse de ella

Desde que lanzara su línea de belleza en septiembre de 2017 y su marca de lencería en 2018 Rihanna no ha dejado de cosechar éxitos. La calma ha durado poco y la cantante, cuyo nombre completo es Robyn Rihanna Fenty, ha demandado a su padre, Ronald Fenty, acusándolo de aprovecharse de su nombre de forma fraudulenta para sus negocios personales, a través de la compañía Fenty Entertainment.

A pesar de su nombre artístico siempre ha sido Rihanna, la cantante utiliza el apellido familiar en los negocios que tienen que ver con la moda y la cosmética. Según los documentos legales rescatados por el portal The Blast, y de los que se hace eco The Guardian, Ronald Fenty y su socio "han tergiversado de forma fraudulenta a terceras partes y de forma pública, que su compañía está asociada a Rihanna, y que tiene la autoridad para actuar como intermediario". También insisten en que Fenty "no está autorizado para utilizar el nombre de la cantante, o sus derechos de propiedad intelectual o publicitarios".

La demanda recoge además que la cantante habría lanzado varios avisos para pedir el cese de la actividad que han sido ignorados. Entre otras cosas, Ronald Fenty habría intentado cerrar un gira en Sudamérica por valor de más de 15 millones de dólares, además de varios conciertos en Las Vegas y Los Ángeles, siempre sin el consentimiento de la cantante.

La cantante durante el lanzamiento de su firma de belleza en Italia.

Rihanna, a través de la demanda, resalta que estas actividades pueden provocar un "daño irreparable" en las marcas de la cantante que llevan el nombre Fenty.

La relación de la cantante con su padre nunca ha sido fácil, y ella misma confesó haber presenciado como su progenitor había maltratado a su madre cuando ella era pequeña. Pese a todo, Rihanna siempre ha intentado trabajar para mejorar el vínculo con su padre. Lo dejó claro en una entrevista con Oprah Winfrey y el verano pasado, cuando compartió varias fotos con él en su cuenta de Instagram.