Buscan en Osuna (Sevilla) a una menor desaparecida desde el viernes

La Guardia Civil ha puesto en marcha un operativo para localizar una menor de 15 años de edad que no regresó al centro de menores de Osuna (Sevilla) el pasado viernes, ausentándose del mismo "de forma voluntaria".

Fuentes del Instituto Armado y de la Fundación Internacional Aproni, que gestiona el centro en la citada localidad, han señalado a Europa Press que la joven, llamada Susana, no regresó el pasado viernes al centro, "fugándose de forma voluntaria".

PLAN DIRECTOR OSUNA La joven Susana, en una imagen difundida para su búsqueda.

La adolescente vive en un centro de protección de menores de Osuna, en el que se encuentra por iniciativa propia. Al parecer, según publica Aionsur, el viernes acudió a clase con normalidad, a las ocho, aunque a media mañana salió del centro y ya no regresó.

Al no volver del instituto a las 15 horas, como cada día, sus gestores denunciaron su desaparición. No se tienen noticias de su paradero desde que sus compañeras salir del aula. Según relatan fuentes cercanas de la joven al citado medio, es "una buena chica y buena estudiante, con buenas notas", sin que se explique la gente que la rodea qué ha podido pasar. Algunos de sus conocidos han informado a la prensa sevillana que Susana no llevaba ni dinero ni su teléfono encima.

Los padres de la menor viven en Sevilla capital con otros hijos, pero al parecer la chica no ha buscado refugio con ellos.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, tras la denuncia interpuesta el pasado sábado por los responsables del centro. Agentes del Instituto Armado, desde entonces, han establecido un operativo para localizar a la joven desaparecida. La investigación se desarrolla sin descartar ninguna hipótesis.