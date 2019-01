Ana Obregón estuvo este viernes en Volverte a ver (Telecinco) y contó cómo había sido el terrible momento en el que se enteró de que su hijo, Álex Lequio, tenía cáncer.

"Álex no se encontraba bien, llevaba meses encontrándose mal, pero le llevaba al médico y le decían que no era nada. Nada", contó a Carlos Sobera, el presentador del programa.

Hasta que un día que no podía aguantar más el dolor acudió al hospital de urgencia. Tenían que hacerle una prueba con anestesia, algo rutinario, pero se había tomado una Coca-Cola y no se la podían hacer. Había que esperar.

"Le dije a su padre —Alessandro Lecquio— que se fuese a casa porque no le podían hacer la prueba por la anestesia", explicó. Pero al cabo de un tiempo, los médicos decidieron que en cualquier caso había que hacerla.

Puedes verlo aquí

"Entró a las 12 de la noche en un quirófano pensando que no tenía nada y a las dos de la mañana, estando yo sola esperando a que saliese Álex del quirófano, vino el médico y me dijo que tenía un tumor", relató.

"Ese ha sido el momento más duro porque eran las dos de la mañana, no podía llamar a nadie, estaba sola... Mi hijo venía dormido de la anestesia y no podía ni decírselo a él. Le dejé dormir y ha sido la única vez que he estado llorando, cogiéndole de la mano, durante toda la noche", confesó.

Y tras ese primer impacto, comenzó un largo camino: "Cuando hay un tumor, hay que ponerle nombre y apellidos. Y nosotros tuvimos la desgracia de enterarnos por una llamada de teléfono de que era malo. Y ahí mi hijo demostró que es un campeón porque con 26 años le llamaron por teléfono para decirle que tenía cáncer".