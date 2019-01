Albert Rivera, abucheado por los taxistas en Atocha

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha encontrado este lunes a primera hora de la tarde con una desagradable sorpresa al llegar a la estación de Atocha, en Madrid, en un AVE procedente de Sevilla. Un grupo de taxistas le ha recibido con gritos y abucheos.

"Eres un traidor", "golfo" y "fuera" son algunos de los gritos que le han dedicado los taxistas a Rivera, que se ha intentado explicar y ha defendido el derecho de los usuarios a escoger el medio de transporte que quieren utilizar.

Los taxistas se encuentran en huelga indefinida en protesta por la proliferación de servicios como Uber y Cabify. Exigen una regulación inmediata en las comunidades autónomas de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Rivera ha difundido tres vídeos del momento en un hilo en la red social Twitter. "Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha. Me consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés, pero con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios", ha publicado.

"He tratado de explicarles mi postura, pero entre amenazas e insultos es imposible tener un debate constructivo. Estas actitudes a los primeros que perjudican es a ellos", ha continuado.

"Sigo pensando hoy aún más que ayer que los ciudadanos tienen derecho a elegir si se desplazan en taxi, VTC o como quieran", ha concluido.

