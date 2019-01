Ana Rosa Quintana critica el "protagonismo" de Juan José Cortés en el rescate de Julen

Ana Rosa Quintana, presentadora de El Programa de AR en Telecinco, se ha sincerado en directo sobre el papel que está teniendo Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés, en el rescate de Julen, el niño de 2 años que cayó hace más de una semana a un pozo en Totalán (Málaga).

La periodista se ha referido a la vigilia que Cortés organizó para rezar por el pequeño junto a los padres de Julen, algo que para Quintana fue totalmente "innecesario":

"El protagonismo de ayer de Juan José Cortés, y siento decir esto, porque es un hombre con el que he tenido una relación estrecha, que ha perdido a su hija con todo el dolor; a mí ayer me pareció innecesario. Respetando, porque no sé si los padres son evangelistas, pero no sé, yo entiendo una vigilia de otra manera. Pero a lo mejor los padres son los que han querido, pero Juan José Cortés... no".