La burbuja digital estalla: BuzzFeed "no encuentra el camino para construir un negocio sólido"

La caída de BuzzFeed España ha dejado en shock este viernes a prácticamente todos los usuarios de internet de este país. En apenas tres semanas el anuncio de recortes en plantilla y de cierres de nativos digitales ha evidenciado la gran inestabilidad de la prensa millennial.

Este es el último día de BuzzFeed España. Muchas gracias a todos los que os habéis subido a este barco ⛴ Los temas y tests de la web no se eliminarán, así que podréis hacer "qué test de BF eres" siempre que queráis. Hasta luego, Maricármenes. 💜 pic.twitter.com/H8OVixVOZD — BuzzFeed España (@BuzzFeedEspana) 25 de enero de 2019

La proliferación de medios digitales que comenzó hace alrededor de una década parece haberse encontrado con el freno de una crisis que está afectando a los portales más jóvenes. Además, las plataformas se han encontrado con un arma de doble filo en las redes sociales: Facebook ha sido desde el nacimiento de estas webs una fuente fundamental de visitas, hasta el punto de convertirse casi en un medio en sí mismo, pero su cambio de algoritmo (el método utilizado para seleccionar el contenido que se muestra al usuario) cambió hace justo un año. Su nuevo código les ha afectado tanto como el incremento del número de portales que ofrecen un contenido similar.

Los editores descubrieron en Facebook una mina de oro, un lugar donde cada contenido que compartían alcanzaban cifras espectaculares de clics, pero Facebook acabó con esa fiesta y ahora los buscadores le han comido terreno hasta convertirse en la principal fuente de tráfico. ¿Recuerdas cuando la red social te mostraba los contenidos por orden cronológico? Desde enero de 2018, ya no es así.

La explosión ha afectado a portales que publicaban más que información: formatos interactivos y de entretenimiento, contenidos forjados en la cultura pop, feminismo, contenidos sobre el colectivo LGTBI.... BuzzFeed España desaparece, PlayGround anuncia un ERE, Eslang no tiene asegurada su continuidad... Ni siquiera los gigantes de la comunicación se han librado de la onda expansiva: Verizon ha anunciado el despido del 7% de su plantilla.

Enero se recordará como el mes del estallido de la burbuja de la prensa millennial, que parecía ser la referente de una nueva era. Además, VICE también se tuvo que enfrentar al cierre de la sección de noticias y cabeceras como Gizmodo, Vox Media o Mic empezaron a recortar hace casi un año su número de profesionales. Las coincidencias son más que obvias:

BuzzFeed

El despido del 15% de la plantilla a nivel global (218 trabajadores) ha tocado de lleno a su edición española, que echa el cierre. Los últimos datos de audiencia correspondientes a diciembre de 2018 le atribuían 1,2 millones de usuarios en España, según ComsCore. BuzzFeed continuará abierta con todos los contenidos que se han publicado durante sus tres años y medio de vida, pero no seguirá actualizándose. Con ella se va también BuzzFeed Lola, firma especializada en contenidos sobre feminismo. Los propios periodistas han sido quienes han dado la noticia en la cuenta de Twitter de la publicación.

Tras varios meses en los que la empresa ha estudiado las tendencias del negocio y los números, la matriz ha decidido no dar continuidad a la edición española por pura estrategia, para consolidar los contenidos, según el consejero delegado Jonah Peretti. El CEO asegura que han llegado a la conclusión de que el crecimiento de los ingresos no es suficiente para financiar la empresa a largo plazo. La principal fuente de tráfico de BuzzFeed han sido siempre las redes sociales.

Este es el último día de BuzzFeed LOLA. Muchísimas gracias a todas las que nos habéis seguido y apoyado. Nos vamos orgullosas de nuestro trabajo y seguiremos luchando. Podéis seguir leyéndonos en @Betinaserrano y @AzulCorrosivo. Nos vemos en las calles. 💜 — LOLA (@BuzzFeedLola) 25 de enero de 2019

El HuffPost se ha puesto en contacto con Tess Atkinson, director de comunicación de BuzzFedd en Europa. Atkinson asegura que, a pesar del "gran trabajo en equipo, especialmente en el último año", la empresa no ha encontrado "el camino para construir un negocio sólido y sostenible en España", donde trabajaban cuatro redactores. La decisión, asegura, es parte de "una reestructuración más amplia en BuzzFeed en la que estamos reduciendo el personal".

PlayGround

La conocida revista dirigida al público millennial anunció un ERE que afecta al 55% de los trabajadores de sus redacciones en Madrid y Barcelona. En total, seis despidos en la primera y 71 en la segunda, de un total de 141 empleados. La compañía señala que es necesario para la viabilidad de la empresa ya que en este último año ha sufrido una caída en sus ingresos. Aunque han resaltado que este recorte no afectará a su productividad. Las negociaciones con los trabajadores se prolongarán hasta el próximo 14 de febrero.

El tijeretazo llega después de que en junio de 2018 se crease PlayGround Américas, una alianza entre PlayGround y el grupo Ole Communications que buscaba comercializar los productos creados en España en América Latina para ofrecer contenidos locales. El proyecto tenía sede en Miami y oficinas comerciales en Ciudad de México. En 2018, PlayGround cayó de 13 a tres millones de usuarios en Facebook. El 44% de los lectores de PlayGround procede de las redes y el 94% lo hace a través de Facebook. De hecho, los vídeos que compartían en redes sociales eran su sello de identidad.

Desde la empresa señalan que su único año de beneficio fue 2016, donde implantaron el formato de vídeo que acabaron imitando el resto de medios digitales.

Los trabajadores han señalado en El Salto que los despidos no les han pillado por sorpresa después de meses de rumores. "No nos ha sorprendido el ERE —afirman—, pero sí el número de personas afectadas", han explicado. "En verano ya hubo una tanda de despidos individuales seguida de una fuerte reestructuración en el departamento de Editorial y en diciembre se anunció a la plantilla que habría otra nueva reestructuración a comienzos de 2019", han detallado. Tras el anuncio, se fueron de vacaciones de Navidad siendo conscientes de que en cualquier momento podría haber despidos colectivos.

HuffPost

En Verizon la situación es muy similar. El grupo, que aglutina portales, diarios digitales y plataformas como TechCrunch, HuffPost, Yahoo! o Tumblr, anunció una ronda de despidos de 800 trabajadores, el 7% de su plantilla. La noticia llegaba una semana después de conocerse el cierre de la edición alemana del HuffPost, a cargo de Oath y de la empresa de comunicación alemana Burdaforward, que dejará de funcionar a partir de marzo.

"Ambas partes invertimos intensamente en el HuffPost de Alemania durante los últimos cinco años, tanto en recursos humanos como en económicos", ha afirmado un portavoz de la empresa Burdaforward a DPA Internacional.

Este jueves se anunció el despido de entre 15 y 20 trabajadores de la edición estadounidense. Con ellos desaparece también las secciones de opinión y la de Voces, orientada a visibilizar a los colectivos raciales en EEUU.

here's a thread of some @HuffPost folks that got laid off today. you should hire them — each and every one of them brought immense, ineffable value to our newsroom 👇 — Samantha Tomaszewski (@managewski) 24 de enero de 2019

Some personal news: I've been laid off along with some of my incredible colleagues. It's been a wonderful 8 years at HuffPost, and I'll miss my newsroom family more than anything.



If anyone is looking for a culture/gender/politics reporter, longform and short, I'm available. — Laura Bassett (@LEBassett) 24 de enero de 2019

VICE

VICE no ha llegado al extremo que BuzzFeed o PlayGround, aunque el medio cerró algunas de sus secciones por las pérdidas de su matriz estadounidense. La filial española se quedó sin el equipo de VICE News y los contenidos que lo nutrían ahora están centralizados en México.

"Nos sabe muy mal lo que le ha pasado a PlayGround y BuzzFeed. Es algo que a nosotros nos pasó hace tres años, pero no fue tan grande porque lo supimos ver a tiempo", ha explicado al HuffPost Iván Parlorio, director de comunicación de VICE España. Según Parlorio, el medio observó "la explosión a nivel editorial del mundo digital": "Había tal burbuja que no se podía llevar a cabo. Lo paramos a tiempo y lo llevamos por otro camino hace tres años".

La estrategia de VICE fue apostar por los verticales, es decir, secciones y webs con contenido especializado. "Identificamos qué le gusta a la gente joven (música, moda, ciencia aplicada a la tecnología) y rentabilizamos los canales. Si un canal no te aporta dinero no puedes estar por encima de él, no puedes tener a diez redactores si ese canal no te da beneficios para tenerlos. Hay que buscar el equilibrio y adaptarte al mercado para no inflar esa burbuja", explica Parlorio.

VICE llegó a España hace diez años, está dirigido a un público joven y tiene 80 trabajadores en España, 30 personas en Madrid y 50 en Barcelona. El medio tiene varias vías de negocio: el medio, el programa de televisión que se emite en canales de pago, una agencia de publicidad y VICE Studios, con los que generan contenidos para plataformas como Netflix, Movistar o HBO.

Gizmodo, Vox Media y Mic

Otras cabeceras digitales como Gizmodo, Vox Media o Mic también han despedido a parte de sus plantillas desde hace casi un año. A comienzos de 2018, Vox Media redujo su plantilla en 44 personas, mientras que Mic, un pequeño medio dedicado al público millennial, despidió a toda su plantilla en noviembre. Por su parte, Gizmodo, del grupo GMG, recortó un 20% su plantilla (más de 40 trabajadores).

La prensa millennial se enfrenta ahora a la búsqueda de un modelo que le salve de la dependencia de las redes sociales y que le ayude a convivir con el gran número de medios que ofrecen contenido similar.