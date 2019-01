Este lunes por la noche se estrena la cuarta edición de Got Talent en Telecinco y, como previa, el domingo por la mañana repusieron una de las semifinales de la segunda edición del concurso. El programa tenía más de un año, por entonces se emitía La Voz Kids en la cadena de Mediaset, y al no editar el formato, incluyeron por error una promoción del concurso infantil, que ahora pertenece a Antena 3.

La emisión incluía un anuncio de cinco minutos del programa de cuando en éste aparecían David Bisbal, Rosario Flores y Antonio Orozco. Pero esa no fue la única referencia, durante la reemisión Santi Millán y Jorge Javier Vázquez, miembros de Got Talent, insistieron que el público tenía que ver el programa infantil ya que "junto a Got Talent España es el único [programa] que logra emocionar a toda España".

Tanto La Voz como La Voz Kids pertenecen a Atresmedia desde junio y, de hecho, este lunes por la noche Got Talent (Telecinco) y La Voz (Antena 3) competirán en audiencia.