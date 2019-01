El Parlamento británico rechaza las enmiendas sobre un segundo referéndum y una extensión del calendario del Brexit

El Parlamento británico ha rechazado hoy la enmienda presentada por el Partido Laborista en la que se proponía votar sobre todas las posibles opciones el Brexit, incluido un segundo referéndum.

Una mayoría de 327 diputados de la Cámara de los Comunes votaron en contra de la iniciativa plateada por el principal partido de la oposición en el Reino Unido, frente a 296 que la apoyaron.

"House of Commons votes against the Official Opposition's Amendment (a) to the #BrexitNextSteps motion by 327 to 296.



This amendment would have would required ministers to find time for Parliament to consider and vote on options which prevent the UK leaving the EU without a deal pic.twitter.com/UD1iAGzmCe