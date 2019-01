El 40 % de los españoles decide su voto durante la campaña, según Tezanos

El 40 % de los españoles decide su voto durante la campaña electoral, de los que un 9 % lo que hace en la última semana y un 4 %, el mismo día de la votación, ha asegurado el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en una comparecencia en el Congreso.

Tezanos ha señalado que ese es uno de los motivos por los que resulta tan difícil predecir en la actualidad los resultados electorales y lo que explica el "fracaso" de pronóstico del CIS y de "todas las casas que hicieron encuestas" en las andaluzas del 2 de diciembre.

Tras recordar que hasta 2015 había posibilidades de estimar con corrección el voto oculto, ha destacado que a partir de ese año se ha producido una doble modificación: el surgimiento de nuevos partidos -Podemos y Cs- y un cambio de paradigma en el comportamiento electoral de los ciudadanos.

Si antes la inmensa mayoría -entre el 80 y el 85 %- decía que votaban siempre al mismo partido, ahora no son más del 33 %, mientras que el resto vota "al partido que les convence en cada momento".

Esto y que cada vez tardan más en decidir su voto incidió en que el CIS no previera por ejemplo la fuerte entrada de Vox en el parlamento andaluz, ya que cuando hizo la encuesta preelectoral más de la mitad del electorado no tenía decidido a quién iba a votar.

Tezanos ha comparecido en el Congreso para dar cuenta del presupuesto de 11,4 millones de euros con que contará este año, casi un 30 por ciento más que en 2018, según el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2019.

Se trata de una cifra nunca antes manejada por este organismo, debido al aumento de encuestas y estudios sociológicos, que pasarán de los 35 del año pasado a 73 en 2019, por ser un año electoralmente excepcional -con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y la eventualidad de las generales-, y también por el aumento del tamaño muestral, que pasa de 2.500 muestras a 3.000.

En su comparecencia, el veterano sociólogo y exdirigente del PSOE se ha defendido de las "descalificaciones" e "insultos" de los que ha dicho sentirse objeto desde que accedió al cargo y ha respondido a las acusaciones que le han hecho el PP y Cs de utilizar el CIS para hacer política y generar opinión y de haber acabado en pocos meses con la credibilidad de este organismo.

"A mí se me insultó, se me descalificó y no se me dejó explicarme, cuando a todo el mundo hay que presumirle inocencia. Aquí ha habido ideología, puro rechazo, y así no vamos a ningún lado", ha aseverado.

Ha dicho que "nunca", en sus más de 40 años de vida profesional, ha "sesgado una opinión por pertenecer a un partido" y que "nunca" tampoco ha "sesgado un dato".

Algo que le parecería "absurdo" y "ridículo" hacer, y que además en el CIS le resultaría "imposible" ni siquiera intentarlo.

Según Tezanos, la posibilidad de manipulación solo existe en la llamada "cocina", algo que no existe en el mundo científico.

En esa línea, ha sostenido que "en la vida política de España ha habido periódicos que se han inventado encuestas de institutos que no existen, para presentar a un partido como ganador" de cara a unas elecciones.

Además, ha argumentado que el aumento de visitas en la web del CIS -su predecesor, Cristóbal Torres, al que ha elogiado, se fijó el objetivo de 50 millones y ha alcanzado los 77 millones- refleja que "en la comunidad científica no está perdiendo prestigio".

"Que ha perdido prestigio es algo que se solo se creen algunos periódicos y algunas personas", se ha defendido.

A la queja de Unidos Podemos por que el CIS no pregunte por la valoración que hacen los ciudadanos de la Monarquía en sus barómetros, ha respondido que en ningún país del mundo se pregunta y que no es función del CIS preguntar por un tema que para los ciudadanos no es relevante.

Ha apuntado, no obstante, que en investigaciones privadas sí lo ha preguntado y la Monarquía es, junto al Ejército, de las instituciones mejor valoradas por los españoles.

