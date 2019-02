A pesar de acudir como una de las grandes favoritas de la noche, especialmente tras triunfar en los Feroz con dos galardones, este sábado no ha sido la noche de Anna Castillo. La actriz ha acaparado todas las miradas de los premios Goya, aunque no por llevarse el cabezón.

FAN de la reacción de Anna Castillo tras ganar Carolina Yuste el #Goya2019 pic.twitter.com/gqxhDsyrr5 — Alberto (@AlbertoCR_) 2 de febrero de 2019

Precisamente, uno de los momentos más comentados de la gala celebrada en Sevilla y presentada por Silvia Abril y Andreu Buenafuente ha sido un gesto de la joven. "Brutal, sincera y espontánea", como han apuntado en redes, la intérprete de Viaje al cuarto de una madre no se ha molestado en disimular cuando ha visto que no era ella la que se hacía con el premio a Mejor actriz revelación. Su expresión no ha pasado desapercibida en redes.

Otro de los momentos por los que Castillo se ha vuelto a convertir en protagonista ha sido, nuevamente, una de sus reacciones: sus lágrimas al escuchar a Jesús Vidal al recoger el Goya a Mejor actor revelación por Campeones. La actriz de Arde Madrid se ha roto al escuchar el que ha sido, posiblemente, el discurso más emotivo de la noche.

Con todo ello, parece que Anna Castillo ha ido aguantando la gala como ha podido, con mucha desgana. Algo que se ha notado especialmente en su forma de aplaudir. Juzguen ustedes mismos:

Definitivamente, esta no ha sido su noche.