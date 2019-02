La corrección de Risto Mejide a 'Viva la vida': "Es tremendamente machista"

Risto Mejide ha estado este domingo en Viva la vida (Telecinco) para promocionar la entrevista a James Rhodes que se emitirá por la noche en Chester (Cuatro) y ha corregido algo que se decía sobre él en uno de los vídeos hechos por el equipo del programa.

Emma García, la presentadora, ha dado paso a una especie de resumen a grandes rasgos de la trayectoria televisiva del invitado: "Así se presentaba Risto Mejide, malo entre los malos, en televisión [...] Sacaba de sus casillas a todo el que se pusiese por delante [...] Un día el villano encontró a su princesa. Desde entonces, no es ni la sombra del que era. Laura Escanes sacó la mejor versión del publicista".

De vuelta en el plató, la presentadora se dio cuenta de que Mejide había torcido el gesto y le preguntó si se había enfadado. Él dijo que no, pero que había una cosa en el vídeo que quería desmentir.

"Cuando dice que yo me he ablandado gracias a mi relación... Eso es tremendamente machista. Esto de que los hombres tenemos que ser fuertes y cuando llega una mujer te ablanda... Mi mujer es mucho más fuerte que yo. Si yo me hubiera dejado influir por ella, ahora sería más duro... O sea, que estamos ahí a la par", explicó.

García insistió en que en los últimos años había experimentado un cambio y él se excusó en que igual tenía que ver con la edad. "Empecé en la tele hace 12 años y en 12 años pasan muchas cosas. He sido padre también, cosa que nunca se menciona, y eso sí que te cambia para siempre...", zanjó.