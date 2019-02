'Pepu' y Pedro: el domingo en el que Moncloa y Ferraz bailaron al son de Loquillo

Flashback. Madrid, finales de los ochenta. Un joven alto entrena en la cantera del Estudiantes, en la conocida 'Nevera'. Triples, canastas, caídas. Y sueña con que le toque como entrenador a 'Pepu' Hernández. Lo mira con admiración y cierta vergüenza. La vida es como un partido de baloncesto. Ese adolescente respondía al nombre de Pedro.

Vuelta al presente: 3 de febrero de 2019. Aquel joven se llama Pedro Sánchez, y ya no mete canastas por las tardes después de las clases en el Ramiro de Maeztu. Dirige el destino del país desde La Moncloa. Y este domingo está sobre el escenario del Teatro de La Latina y da paso a su favorito para liderar la lista del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid... ¡'Pepu' Hernández!

El convulso socialismo madrileño se enfrenta a una batalla interna que acabará el 9 de marzo para elegir a su 'número uno' para luchar contra Manuela Carmena (Más Madrid), José Luis Martínez-Almedia (PP) y Begoña Villacís (Ciudadanos).

Este domingo tocaba la puesta de largo de 'Pepu' para un camino que parecía despejado y en el que han salido otros tres candidatos (Manuel de la Rocha, Chema Dávila y Marlis González). Y el acto ha sido todo un derroche de apoyos desde La Moncloa y Ferraz.

Las estrellas invitadas

Dentro del mítico teatro madrileño ha habido lleno total, unas 900 personas, según fuentes de la organización consultadas, que elevan la cifra hasta 1.200 si se cuentan los militantes que se han quedado en la puerta y no han podido entrar.

El poder socialista se ha dado cita en esta mañana postGoyas para mostrar claramente que su apuesta es 'Pepu': Pedro Sánchez, Adriana Lastra, José Luis Ábalos, Reyes Maroto, José Manuel Franco, Ángel Gabilondo, Purificación Causapié, Rafael Simancas, Juan Barranco, Francisco Polo...

Y muchas de las personas más cercanas al presidente del Gobierno en La Moncloa también se han mojado y han aparecido, como el jefe de gabinete, Iván Redondo, el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, y el exalcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, que ahora es asesor de Sánchez.

Todo el 'aparato', esa palabra que aborrecía Sánchez durante las primarias. Y que algunas risas ha provocado cuando la ha pronunciado Franco en su intervención. Pero hoy el presidente del Gobierno se ha reivindicado como militancia y ha defendido que no se puede desentender. Cazadora y camisa azul y hasta paseíllo incluido. Hoy hace visible que se juega parte de su capital político con este aspirante.

"Feo, fuerte y formal"

Pasadas las doce, Sánchez entraba junto a Pepu y Franco, secretario general del PSOE-M. Todos en pie y a toda pastilla Loquillo: "No vine aquí para hacer amigos. pero sabes que siempre puedes contar conmigo..." Hasta bailecitos entre el público: "Nada será lo mismo, nada será igual, ya sabes, feo, fuerte y formal".

Sánchez y Pepu entran al ritmo de Loquillo y 'Feo, fuerte y formal' pic.twitter.com/VbcjXjU3QK — AntonioRuizValdivia (@arvaldivia) February 3, 2019

Todo esto en mitad del barrio de La Latina, epicentro del domingo madrileño. Muy cerca del Rastro y de las animadas tabernas a las que los capitalinos se lanzan durante el último día de la semana. Puro Madrid para presentar a un proyecto de alcalde.

El presidente estaba muy animado por este acto, aunque cada día en Moncloa y Ferraz son más conscientes del malestar entre sectores internos del PSOE-M y del partido por la fórmula elegida, que parece en contradicción de la época de Sánchez del 'no es no' y contra la gestora. Esa foto que tanto criticaron de Díaz apoyada por las fuerzas vivas del PSOE...

"Tenía unas ganas esta semana de presentar este acto, muy emocionado y agradecido", arrancaba el presidente. ¿Un guiño? ¿O pura casualidad? Este era el teatro de Lina Morgan, y siempre cantaba en sus revistas: "Agradecida y emocionada, solamente puedo decir. Gracias por venir".

'Pepu' Hernández es una apuesta personal de Sánchez, él fue quien lo llamó para meterse en política, para enrolarse en esta aventura. Sánchez ha reconocido que ha habido 'noes' antes, que mucha gente capaz no se atreve a dar este paso. Y ha reconocido que en estos tres días ya que el exseleccionador ha probado las "mieles" de la política por las acusaciones que han llegado desde la derecha (por cierto, el jefe del Ejecutivo no lo podrá votar en las primarias porque milita en Pozuelo de Alarcón).

Aplausómetro: gana Sánchez a 'Pepu'

Desde que se filtrara la noticia, 'Pepu' Hernández no había hablado ante los micrófonos. Incluso durante la crisis abierta por las noticias de su sociedad para pagar menos impuestos. Su voz había sido Mar Espinar, concejala que hoy ha tomado también la palabra.

Se lanza ya a la campaña bajo el lema #PepuAlcalde, fondos rojos y foto en blanco y negro. Y hoy se acordaba de aquel niño que nació en la calle Hortaleza y que se crió en Canillejas. Aquel joven que se debatía entre el periodismo -no llegó a acabar la carrera- y el baloncesto. Aquel proyecto de entrenador que un día se propuso que había que cambiar las cosas. No le servía esa frase deportiva de "el fútbol es así".

Ha sido una intervención no muy larga, de menos de veinte minutos y la mayor parte leída. Ha dado muchas conferencias motivacionales, pero la política es distinta, tiene sus claves, sus ritmos. Y ha levantado más al público cuando ha dicho: "No tengo carné, pero soy socialista de corazón y pensamiento". Por cierto, el himno del PSOE no se ha escuchado; hoy era el día de Loquillo (que ha sonado al final también). Algunos aplausos, pero hoy el público estaba más con Sánchez que con 'Pepu'. Tendrá que ir ganándose poco a poco a los nuevos suyos, como le pasó a Gabilondo cuando desembarcó tras la caída de Tomás Gómez.

Y en un momento 'Pepu' ha despistado cuando ha dicho que su compromiso era con Pedro, con un pequeño silencio, y con la militancia. "Ahhh", decían algunos de los presentes. Esos militantes que, sobre todo, aplaudían las referencias a las primarias que ganó Pedro. "¡El mejor presidente de la historia!", ha gritado uno desde el patio de butacas. Un rato antes, al entrar en el teatro, los gritos iban en otra dirección cuando desde la calle una persona mayor soltaba: "A gobernar, deja de viajar".

Domingo de arranque de la campaña de 'Pepu' a las primarias. Gran favorito, apoyo máximo, pero en el PSOE (y más en el de Madrid) puede pasar de todo. Se desmonta el escenario. Y en la fachada del teatro se anuncia con un cartel gigante Moby Dick, de José María Pou. Siempre nos mira el capitán Ahab.