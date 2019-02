El momento surrealista en plena entrevista de Évole a Maduro en 'Salvados'

Jordi Évole, presentador de Salvados (LaSexta), ha entrevistado este domingo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

En plena entrevista, el periodista catalán se ha visto en una situación sin precedentes cuando un asesor del presidente venezolano ha interrumpido el diálogo para recordar que había pasado ya una hora.

"No te creo", se ve a Maduro reaccionar.

"Te faltan cinco minutos para una hora", dice el asesor.

"El presidente me ha dicho que podíamos alargar", asegura Évole, dirigiéndose al hombre de negro que ha interrumpido la entrevista. "El presidente me ha dicho que no tenía límite, que podíamos ir haciendo".

"Denle diez minutos más", cede Maduro.

"No, no, diez minutos no, no", se enfada Évole, "dame media hora al menos, cuarenta".

"¡Es mucho!", se sorprende Maduro.

"¡Venga, por favor! Vamos, vamos", dice Évole cuando finamente logra su objetivo: proseguir con la entrevista, que duró mucho más de los diez minutos que le habían concedido.

Después, el asesor le susurra algo al oído a Maduro y se marcha, dejando que siga la entrevista.

