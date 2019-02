'El Chapo' drogaba y violaba a niñas de 13 años

El antiguo líder del cártel de narcotráfico de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, drogaba y violaba a niñas menores de edad, algunas de solo 13 años, a las que llamaba "sus vitaminas", según el recuento de un testigo durante el juicio contra el 'capo' que se está celebrando en Nueva York.

El traficante colombiano Alex Cifuentes asegura que Guzmán le ordenó echar "una sustancia en polvo" en las bebidas de las menores para aturdirlas y violarlas después en uno de sus escondites a finales de la década pasada, según Cifuentes, quien fuera su "mano derecha e izquierda" entre 2007-2008 y que vivió en la sierra de Sinaloa con él en ese periodo.

"Guzmán las llamaba 'sus vitaminas' porque creía que tener relaciones sexuales con menores le daba 'la vida'", según testificó Cifuentes y recogen estos documentos, desclasificados a petición del 'The New York Times' por tratarse de material no relacionado directamente con el juicio por narcotráfico al que está siendo sometido.

Además, y según el documento, Guzmán y Cifuentes participaron en varias ocasiones en otras relaciones sexuales con menores de 18 años. El narcotraficante colombiano habría contado a la fiscalía en algunos de los interrogatorios que un lugarteniente de 'El Chapo', conocido como 'Comadre María', mandaba regularmente imágenes de chicas jóvenes.

Las seleccionadas por Guzmán o los que le rodeaban le eran entregadas a cambio de unos 5.000 dólares, con lo que incurriría a la vez en un acto de pederastia y de prostitución. Comadre María es también el personaje que, según reveló el propio Cifuentes en el juicio, fue el encargado de entregar 100 millones de dólares como soborno al expresidente de México Enrique Peña Nieto.

El documento también asegura que "violó a una testigo cooperante con la que después tuvo una relación romántica y arrastró hasta su empresa criminal", una referencia clara a Lucero Guadalupe Sánchez López La Chapodiputada.

En un terreno más anecdótico, el documento revela que al menos una vez El Chapo consultó a un chamán a quien compró aceite de serpiente. A través de su abogado, Eduardo Balarezo, 'El Chapo' negó las acusaciones y criticó en un comunicado la actuación del gobierno de presentar estos documentos públicamente "justo antes de que el jurado empiece sus deliberaciones" este lunes.

Estas informaciones "extremadamente lascivas" presentadas por el gobierno de Estados Unidos "carecen de corroboración" y se consideraron "poco fiables como para ser admitidas en el juicio", según su defensa.

El cártel de Sinaloa que lideraba El Chapo ha jugado un papel importante en la violencia entre bandas rivales, que ha asolado áreas de México y desafiado a varios gobiernos. Más de 200.000 personas han muerto, muchas de ellas en enfrentamientos entre cárteles desde que el Gobierno mexicano envió tropas para frenar a las bandas de narcotraficantes en 2006.

Guzmán, que escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad en México, ha permanecido aislado en una prisión de Manhattan y ha sido trasladado al tribunal de Brooklyn en una caravana con fuertes medidas de seguridad.

