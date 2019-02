Los Chunguitos aplauden la actuación de Rosalía en los Goya y le piden una colaboración

A Rosalía no le hizo falta salir al escenario encima de un quad, ni usar camiones o motos para hacer una actuación memorable en la gala de los Goya de este sábado. La catalana versionó junto al Cor Jove de l'Orfeó Català la canción de Los Chunguitos Me quedo contigo, presente en la banda sonora de la película Deprisa, Deprisa de Carlos Saura.

Sus autores, Los Chunguitos, también se han sumado a la oleada de halagos e incluso le han propuesto cantarla juntos.

Gracias a Ti @rosaliavt por permitir a todo el Mundo escuchar este tema en tu VOZ y con tu ARTE. https://t.co/gNT17rPxKI — Los Chunguitos (@loschunguitos) 3 de febrero de 2019

Una gran sorpresa estar viendo los #Goya2019 en #Tve y ver a esta gran Artistaza @rosaliavt cantando nuestro tema #Mequedocontigo. No hay mejor manera de hacerlo tan bonito!!, a partir de ahora nos quedamos tambien contigo Rosalía!!

Ganas de cantarla juntos Rosalia & Chunguitos. pic.twitter.com/rzMRI9QLTW — Los Chunguitos (@loschunguitos) 2 de febrero de 2019

"No hay mejor manera de hacerlo tan bonito. A partir de ahora nos quedamos también contigo Rosalía. Ganas de cantarla juntos: Rosalía & Chunguitos", escribieron los extremeños en Twitter la noche del sábado. El mensaje acumula cerca de 5.000 Me gusta en dos días.

La catalana ha respondido en sus redes sociales a la propuesta del conjunto y ha agradecido las muestras de cariño y el apoyo.

uffff me encantaría Los Chunguitos & Rosalía 🥰🥰🥰🥰

De verdad, millones de gracias por vuestras palabras 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 x tanto cariño y por todas vuestras maravillosas canciones ♥️♥️♥️♥️ https://t.co/p8kw4gJvNC — R O S A L Í A (@rosaliavt) 3 de febrero de 2019

"De verdad, millones de gracias por vuestras palabras. Por tanto cariño y por todas vuestras maravillosas canciones", escribió este domingo.

Este no ha sido el único apoyo que ha encontrado en la familia Salazar. Las componentes de Azúcar Moreno, hermanas de Los Chunguitos, también le han mostrado su apoyo en un comentario en el vídeo de RTVE.

La actuación de @rosaliavt en Goya 2019 lleva horas siendo número 1 en tendencias de YouTube y su versión de 'Me quedo contigo' de los @loschunguitos ha sido aplaudida en redes hasta por sus hermanas, las @azucarmoreno. ¡Qué bonito! https://t.co/3PdyQbF5XO pic.twitter.com/NHKOXFOeJ3 — RTVE (@rtve) 3 de febrero de 2019

Rosalía ha alucinado con la reacción del dúo de las hermanas Salazar y ha confesado en Twitter que cuando era pequeña bailaba sus canciones con su hermana y su prima.

ostras tu @azucarmoreno ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ gracias, no sabéis la de veces q bailé con vuestras canciones de pequeña con mis primas y mi hermana

que ilusión q os haya gustado 1000 abrazos para vosotras!!!! https://t.co/dBSO8Zt1dx — R O S A L Í A (@rosaliavt) 3 de febrero de 2019

"No sabéis la de veces que bailé con vuestras canciones de pequeña con mis primas y mi hermana", ha escrito en el tuit, que alcanza cerca de 2.300 Me gusta en 10 horas.

La catalana contó en sus redes sociales que eligió esta canción porque es "un clásico" y siempre le ha parecido "preciosa".

"Esta canción sale en una peli increíble de #CarlosSaura (Deprisa, deprisa) <3 Me motivó mucho versionarla a voces y le pedí a mi amigo @bernatvivancos un arreglo de voces tan bonito como el que pudisteis escuchar. Lo interpretamos el @corjove mi compañero @pablodiazreixa y yo misma. Gracias por haber recibido esta versión con tanto amor, ayer me emocioné muchísimo cantando para todxs vosotrxs 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 y a todxs los que me ayudáis en estas aventuras", escribió en su cuenta de Instagram junto a un fragmento de la actuación. El vídeo supera las 700.000 reproducciones en 10 horas.