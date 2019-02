Espectacular @rosaliavt en los #Goya2019 con una insólita versión coral del "Me quedo contigo". Además de la buena pareja de baile televisivo de presentadora y presentador, puede que solo por esto ya haya valido la pena la Gala de este año pic.twitter.com/0dw7BR18IJ

Qué maravilla esta originalísima versión de @rosaliavt de Me quedo contigo, una de mis canciones favoritas de siempre. Una canción cantada por, que yo recuerde, Los Chunguitos, Antonio Vega y Ana D., sin duda la más sentida y emocional de todas. Grande. #Goya2019

Precioso el "Me quedo contigo" en la voz de Rosalía. #Goya2019

Rosalía, madre mía, no se puede ser más grande.

#Rosalia #goyas2019 me declaro fan de Rosalía desde hoy!! pic.twitter.com/s6FIkFgZWY

¿QUÉ COHONES ACABA DE OCURRIR? Quién no le haya recorrido un escalofrío con lo que acaba de hacer Rosalía en el escenario que se lo mire, está muerto por dentro @rosaliavt #Goya2019

LO QUE ACABA DE HACER @rosaliavt ME HA HECHO ESTAR PEGADA A LA TELEVISIÓN COMO HACÍA TIEMPO NADA LO HACÍA. Gracias. En Mayúsculas. pic.twitter.com/zmUaPx7bkk

yo no soy muy devota de Rosalía (porque su música no es de mi estilo) pero me ha parecido una pedazo de actuación 👌🏼