Este lunes Vis a vis (FOX) se despidió de toda la marea amarilla. Tras cuatro temporadas, la serie dijo adiós con lo que podría parecer un guiño a La casa de papel (Netflix). Al menos así lo han interpretado algunos de los espectadores de la ficción que se desarrolla en la prisión de Cruz del Norte.

Hay varios puntos en común entre La casa de papel y Vis a vis, empezando por dos de sus actrices: Najwa Nimri, que ha fichado por la serie de Netflix para su tercera temporada, y Alba Flores, una de las veteranas de la ficción. Además, ambas series nacieron en Antena 3 y han continuado fuera de la cadena de Atresmedia.

Ahora, con la última escena de Vis a vis, entre ambas ficciones (de distintas productoras, una de Globomedia y otra de Vancouver Media), existe una conexión más (atención, SPOILER): la serie de FOX termina por todo lo alto con Zulema y Maca (Najwa Nimri y Maggie Civantos) atracando una joyería.

¿Se unirá Maggie Civantos a La casa de papel? Es lo que muchos espectadores han pedido en Twitter, así como incorporar a la serie de Netflix el personaje de Zulema aprovechando que Najwa Nimri se suma al reparto. De momento, Civantos también tiene presencia en Netflix con Las chicas del cable.

Creo que la última escena de Vis a Vis es una introducción de lo que se viene en la próxima temporada de La Casa de Papel.

¡El huracán Nimri no para!💛😍#VisAVisEnFOX #GraciasVisAVis #MareaAmarilla pic.twitter.com/pWBoAcneY4 — Marea Amarilla💛 (@Paula_Cortiz) 5 de febrero de 2019

Solo me consuela que a Nawja y Alba las veremos en La casa de papel y que a Maca la vemos en Las chicas del cable🥺 #VisAVisEnFOX — Rocío Moreno (@rorro_cio) 5 de febrero de 2019

Zulema y Maca en la cuarta temporada de La casa de Papel. Lo compro #VisAVisEnFOX pic.twitter.com/Z384BA0hX9 — Hielo&Fuego💧 (@gotgh2017) 4 de febrero de 2019

El final de Vis a Vis me ha recordado mucho a La casa de papel. #VisAVisEnFOX — eMeritta (@martaortizz_) 4 de febrero de 2019

Vis a vis se estrenó en abril de 2015 con la etiqueta (antes de la emisión de su primer capítulo) de ser una copia de la americana Orange is the New Black, por tratarse de una serie sobre una cárcel de mujeres. A pesar de ello, el primer capítulo en Antena 3 superó los cuatro millones de espectadores y la serie ha sido premiada en innumerables ocasiones. Pese a su buen funcionamiento, la cadena decidió darla por finalizada con la segunda temporada y la presión de la marea amarilla logró que FOX la rescatara.

La serie, protagonizada por mujeres, ha incorporado en sus tramas problemas de machismo, homofobia o racismo, entre otros muchos, y ha hecho de las secuencias filmadas a modo documental en el patio de la prisión un sello. Si los pronósticos de la audiencia se cumplen, puede que Vis a vis no quedé ahí y encuentre su continuidad, aunque no sea con sus propios capítulos, en La casa de papel.