Felipe González: "No necesitamos relatores"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha rechazado este jueves la figura del relator y de la mesa de partidos que buscan impulsar el Gobierno y la Generalitat porque, en su opinión, supone degradar las instituciones que deberían canalizar el diálogo entre las formaciones políticas, tanto el Parlament en Cataluña como el Congreso en Madrid.

"El relator es una figura conocida en Naciones Unidas, no necesitamos relatores", ha dicho concretamente. A lo que ha añadido: "El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña y desde el Gobierno no se puede decidir sobre una mesa de partidos, cuya utilidad no se alcanza toda vez que está el Parlamento de Cataluña, con muchas personas que pueden hacer de notarios".

Las palabras de González llegan en plena convulsión en el PSOE por la cuestión catalana y la figura del "relator". Su voz se une a algunos veteranos socialistas como Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Duras palabras también están teniendo 'barones' como Javier Lambán (Aragón) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha).

"¿Para qué necesitamos un notario?"

En un vídeo difundido por la Fundación Felipe González, el exsecretario general del PSOE se ha preguntado "para qué" se necesita una mesa de partidos "en la que no participan los que no quieren -y tienen razón- decidida por un Ejecutivo (el de Quim Torra) que no permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento".

"¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, asesores jurídicos, gente que toma notas, por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento, sede natural del encuentro entre partidos y de las posibilidades de diálogo?", ha continuado.

Con la negociación en torno a esta mesa de partidos, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Torra entran en "un juego muy delicado" en el que interfieren "en la autonomía de los partidos que tienen su representación en el parlamento".

Para González, esta mesa de partidos -sea de ámbito catalán o estatal- es totalmente innecesaria "salvo que se pretenda degradar institucionalmente, lo cual es muy peligroso para el funcionamiento de la democracia, el valor del Parlamento en Cataluña" y el del conjunto del Estado en Madrid.

El expresidente se ha mostrado a favor del diálogo, pero ha señalado que "primero hay que aclarar el perímetro del diálogo", que debe ser la Constitución, el Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico.