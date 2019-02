Yolanda Ramos ha sido tan clara en Chester (Cuatro) sobre su experiencia trabajando a las órdenes de Pedro Almodóvar que sabe que su representante le reprenderá. Sin embargo, la actriz no ha tenido problemas en explicar por qué ha aprendido más trabajando con José Corbacho en Homo Zapping (Antena 3) que con el director, a pesar de que todo el mundo lo tenga en un altar.

Risto Mejide ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo promocional del programa, que se emitirá el próximo domingo, en el que la humorista ha revelado que cuando dio por concluido el trabajo con Almodóvar no acabaron muy bien. "A mí con Pedro ni bien ni mal. ¿Por qué tengo que decir 'oh, qué guay lo que aprendí'. Y en la dirección menos", ha explicado Ramos.

Lecciones de vida para llevar. Seguimos aprendiendo. Y sonriendo, por qué no. #ChesterSmile este domingo a las 21:30 en @cuatrotv @chestercuatro 4,004 Likes, 32 Comments - Risto Mejide (@ristomejide) on Instagram: "Lecciones de vida para llevar. Seguimos aprendiendo. Y sonriendo, por qué no. #ChesterSmile este..."

"Me da lo mismo que se enfade y no me llame más. Creo que una persona de su estatus tiene que tratar muy bien a los actores. No es más que un ser humano", ha reflexionado la humorista para lanzar un mensaje al manchego: "Que te disfrazabas de mujer y muy bien lo hacías cantando en Malasaña en la movida, pero si tú fuiste artista nosotros también podemos, y si tú fuiste vulnerable nosotros también podemos".