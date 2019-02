El chiste políticamente incorrecto del emoji ciego que está arrasando

La emojipedia tiene nuevas incorporaciones. Esta semana se han conocido los nuevos emojis que a lo largo de 2019 podremos incorporar a nuestras conversaciones. Un total de 230 imágenes se suman a las que ya usábamos hasta la fecha.

Entre estos nuevos dibujitos hay de todo: desde la regla hasta el símbolo de pequeñito pasando por un ajo, un yoyó, un recipiente de mate, una tirita, un perro guía... y también un ciego. Sobre todos se ha escrito y sobre este último se ha hecho uno de los chistes más políticamente incorrecto posible y también más exitoso en redes sociales.

El usuario de Twitter @Tracceeeee ha conseguido con su humor negro sumar más de 29.000 retuits y más de 115.000 me gusta en menos de 24 horas. "Las personas ciegas van a estar felices cuando vean esto", escribe sobre el emoji.

Blind people gonna be happy af when they see this one https://t.co/lTQJ4Z3BXj

Además de los aplausos y compartidos, el chiste ha dado pie a muchos comentarios. La mayoría, para mandar (medio broma, medio en serio) a ★ тʀαcᴇ ★ al infierno.

YOU ARE GOING TO HELLLLLL 💀 pic.twitter.com/8pIkS3P6Ij — a sweetheart. (@bratzbabee) 7 de febrero de 2019

We all going to hell for laughing pic.twitter.com/nkRJhuldYZ — BooBoo⚓☀️❤️😈 (@StacyBby95) 7 de febrero de 2019

1 first class ticket to hell. Here you go sir. pic.twitter.com/8UJNSzt4iK — Pecan Tan (@MeraMelanin) 7 de febrero de 2019