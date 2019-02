Estas son las cuatro fases del Mecanismo de Montevideo para negociar una salida en Venezuela

Los venezolanos necesitan una solución. Los años de desgaste los han llevado a la decepción, luego al enojo y, ahora, a la desesperación. Se sea opositor al Gobierno chavista o partidario del presidente Nicolás Maduro, se merecen respuestas. Esa es la base del llamado Mecanismo de Montevideo, impulsado por dos países neutrales como Uruguay y México, que trata de negociar una salida pacífica y democrática al país.

La autoproclamación, el pasado 23 de enero, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente "encargado" de Venezuela, con el goteo inmediato de reconocimientos y rechazos por parte de la diplomacia mundial, ha llevado a que se lance esta propuesta, con el respaldo de la Comunidad del Caribe (Caricom), que tiene por meta "una solución integral, comprehensiva y duradera".

El plan se compone de cuatro fases: "Diálogo Inmediato", "Negociación", "Compromisos" e "Implementación". ¿Pero qué se proponen hacer en cada una de ellas?

Según han explicado tras el primer encuentro que mantuvieron ayer en Montevideo, la primera de ellas debe servir para generar condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados, "al amparo de un ambiente de seguridad".

Hecho esto, será el momento de negociar. Toca la "presentación estratégica de los resultados de la fase de diálogo a las contrapartes", en la que se buscarán puntos en común y áreas de oportunidad para la "flexibilización de posiciones e identificación de acuerdos potenciales".

Tercera fase: los compromisos. A partir de los resultados de la fase de negociación, se construyen y se suscriben acuerdos, "con características y temporalidad previamente establecidas". Es la primera vez que se habla de plazos.

Finalmente, en el periodo de implementación, será el momento de aplicar lo pactado, la "materialización de los compromisos asumidos", con acompañamiento internacional.

¿Gusta a Maduro y Guaidó?

La propuesta ha encontrado una acogida desigual entre las partes enfrentadas. Maduro y el oficialismo lo abrazan por el momento. "Ratifico todo el respaldo al plan de las cuatro fases (...), anuncio el respaldo absoluto del Gobierno de Venezuela a todos los pasos e iniciativas para el diálogo", dijo el presidente cuando se planteó la iniciativa. "Estamos listos para participar en una agenda abierta de entendimiento por la Paz", añadió en Twitter.

Saludo la reunión que sostuvieron los 14 países del CARICOM, México, Bolivia y Uruguay, en Montevideo. Suscribimos su propuesta de 4 Fases para el Diálogo en Venezuela. Estamos listos para participar en una agenda abierta de entendimiento por la Paz. pic.twitter.com/hB0Mkd33jh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 de febrero de 2019

Guaidó no lo ve tan claro. Reitera que sólo participará en diálogos políticos si se concreta la salida de la Presidencia de Maduro. "Que quede claro que nosotros no vamos a participar en ningún elemento que no lleve concretamente" al "cese de usurpación" de Maduro, al Gobierno de transición y elecciones libres, ha dicho. El opositor ha defendido en estas tres semanas que hay que dar tres pasos en Venezuela: trabajar por el fin de la "usurpación", implantar un gobierno de transición con él en la presidencia, y convocar elecciones libres y transparentes. Por eso dice no a los esfuerzos de estos países americanos.

"Las fuerzas democráticas venezolanas ya hemos participado en esfuerzos de diálogo, negociación y acuerdo en varias oportunidades con el régimen de Nicolás Maduro. Lo hemos hecho dentro y fuera de Venezuela, de manera privada, y también públicamente (...) La consecuencia invariablemente en todos esos procesos ha sido la misma: el incremento de autoritarismo del régimen y de la represión", ha abundado, en una entrevista con el diario uruguayo El País.

Otra iniciativa paralela

El Mecanismo de Montevideo no debe confundirse con el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que también se reunió ayer, por primera vez y durante más de cinco horas, en Uruguay. Tras el encuentro, se emitió un comunicado que fue firmado por la Unión Europea (UE), Uruguay, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Holanda,Suecia, Alemania, Francia y el Reino Unido.

Una diferencia importante, por ejemplo, es que falta México, uno de los impulsores del plan de cuatro fases. "Por mandato constitucional" no puede apoyar "la injerencia política en otros países", dijo su canciller al salir de la jornada, a la que asistió para hablar a sus colegas de su propia iniciativa. Otra más: hay naciones que han anunciado que se sí adhieren al Grupo, pero prefirieron por ahora no poner su rúbrica en la declaración inicial, como Bolivia.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

Estos diplomáticos han acordado enviar una misión técnica a Caracas y volver a reunirse en marzo para trabajar en un proceso que permita llegar a una "solución venezolana" de su propio conflicto. Han diagnosticado la (evidente) "severidad de la crisis actual en Venezuela y de su impacto en la región" y la "difícil situación de su pueblo" y por eso proponen dar un paso internacional.

El Grupo de Contacto se comprometió a seguir trabajando por "establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible" y por "permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria".

QUERRÁS VER ESTO

El petróleo en el que se ahoga la economía de Venezuela.