Una militante del PP carga en directo contra Iñaki López en 'LaSexta Noche'

Iñaki López, presentador de LaSexta Noche, no sabía dónde se metía cuando pidió a su compañero Carlos Prado, reportero de la cadena, que preguntara a una de las militantes del PP que coreaban lemas dentro del autobús que les llevaba desde Vigo a Madrid para participar en la manifestación convocada por su partido y Ciudadanos para este domingo en la capital.

López quería saber cuáles iban a ser los lemas de la manifestación y consideró oportuno que la mujer "que lleva una chaqueta con brillantes" y que gritaba muy "dándolo todo" los repitiera en directo.

Y allí que fue el bueno de Prado, en busca de la efusiva militante del PP. Lo que ninguno de los dos esperaba era el comentario que hizo la mujer.

"Vamos, es que no soporto al presentador", dijo la señora, que argumentó su ataque a López. "A Paco Marhuenda [director de La Razón] nunca le dejan hablar y tengo ganas de entrar por televisión... ¡y machacarlos!".

El hilarante momento no había hecho más que empezar y la cara de Iñaki López era todo un poema.

"Bueno Iñaki, no sé si eso iba por ti, lo del presentador. Pero Iñaki lo hace muy bien", terció el reportero que entrevistaba a la mujer. "No, no, no, no, no", negaba la señora, absolutamente segura de lo que acababa de decir. "Cuando es lo de las izquierdas, les deja hablar; cuando Paco Marhuenda habla, le cortan".

El reportero trató de encauzar el tema volviendo a preguntar a la mujer por los lemas y lo consiguió, pero en plató ya se había montado el cachondeo con Xavier Sardà gritando "señora, señora" y agitando una chaqueta por detrás de Iñaki López.

El presentador retomó la conexión y despidió (o eso parecía) a Prado para comentar la jugada con Marhuenda. "Parece que hay una lectora de La Razón en ese autobús", dijo. "Habla pueblo habla", bromeó el director del rotativo conservador.

Finalmente López despidió a Prado, que no quería ir "hasta Puebla de Sanabria" en ese autobús, y comentó lo que le acababa de soltar la militante del PP. "Tomo buena nota, lógicamente, de la crítica de esta buena mujer que aseguraba, Paco, que voy a por ti", dijo el presentador señalando a Marhuenda.

