Inés Arrimadas deja "flipando" a Jordi Évole con estas dos respuestas en 'Salvados'

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, e Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, han participado este domingo en un cara a cara en el programa Salvados de LaSexta, presentado por Jordi Évole.

Un debate que, por momentos, ha sido tenso y que ha desesperado un poco al periodista, que, para calmar las aguas, ha querido saber si había algo que unía a ambas políticas.

Y lo ha encontrado preguntando por sus gustos personales. "Por ejemplo, en la carpeta del instituto, ¿cómo la llevabais forrada?", ha querido saber Évole.

Montero ha contestado primero, asegurando que llevaba fotos de la serie Compañeros y después pegatinas con lemas políticos.

LASEXTA.COM Inés Arrimadas.

Quien ha sorprendido es Arrimadas, quien se ha reconocido "muy futbolera". "¿Y a quién llevabas en la carpeta?", preguntó el periodista. "Ya sabes a quién te voy a decir", contestó la dirigente de Ciudadanos.

Ese alguien era ni más ni menos que Guardiola, quien se ha manifestado abiertamente defensor de la causa independentista.

"Pues sí, yo llevaba a Guardiola, pero bueno, suerte que me quedo con su recuerdo de futbolista y no con el recuerdo político de ahora", explicó Arrimadas, quien ha dicho que "no le importaría" encontrarse con él, aunque "ya no le llevo en la carpeta".

LASEXTA.COM Inés Arrimadas.

No fue la única respuesta sorprendente de la líder de Ciudadanos en Cataluña, que dejó más sorprendido a Évole si cabe con su siguiente contestación, sobre música.

Porque Arrimadas reconoció que ha ido a muchos conciertos de Extremoduro. "¿De Extremoduro?", ha reaccionado el periodista. "Al grupo que más he visto en directo. La gente se queda flipada".