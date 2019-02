Massiel acudió este sábado al Deluxe (Telecinco) y dio la entrevista más aplaudida de la noche en redes. La artista habló de su pasado, contó anécdotas del final del régimen franquista y confesó traiciones en su entorno más cercano. Pero no todo fue tan intenso y también tuvo tiempo para hablar de sexo.

Con la naturalidad que siempre le ha caracterizado, Massiel hizo un comentario a Jorge Javier Vázquez que le dejó con esta cara y sin saber bien qué responder:

Telecinco Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe'.

Esto se produjo porque Gema López, una de las colaboradoras habituales, preguntó si era verdad que había abandonado el sexo. Massiel aseguró que sí y que hacía ya mucho tiempo de eso. "Es algo que abandonas 15 días y él te abandona a ti toda la vida", afirmó.

"Eso no es verdad", corrigió el presentador. "Porque tú todavía eres muy joven", espetó y se lo quedó mirando durante unos segundos hasta que soltó: "Tú no has follao lo que yo he follao".

El comentario provocó una gran carcajada en el plató y Massiel lo remató: "No te queda nada...". Cuando el presentador reaccionó, quiso indagar más y se produjo un diálogo digno de que lo veas.