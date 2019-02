La lista de ganadores de los Grammy 2019: Childish Gambino arrasa

La 61ª de los premios Grammy, los más relevantes de la industria musical, arrancó hoy en el Staples Center, de Los Ángeles (California), con un show repleto de presencia latina y muchas nominadas y un comienzo con invitada sorpresa, Michelle Obama.

La cantante de country Kacey Musgraves ha reinado con cuatro premios, incluido mejor álbum del año (Golden Hour), en una gala histórica para Childish Gambino, ganador de otros cuatro galardones, y para la latina Cardi B, primera mujer en llevarse el mejor álbum de rap.

Musgraves, tejana de 30 años, sorprendió a propios y extraños con su victoria en la categoría suprema, aunque para entonces ya había cosechado triunfos en los campos de mejor álbum de country, mejor canción de country (Space Cowboy) y mejor actuación individual de country (Butterflies).

"Es increíble", confesó Musgraves sobre el escenario del Staples Center. "Estoy rodeada de álbumes gigantes... Es una locura haber ganado, pero estoy muy agradecida. Esto no me hace mejor que los demás", indicó la artista.

This is America, de Childish Gambino, se ha erigido con el premio a la mejor canción del año en la 61 edición de los galardones. Gambino es el "alter ego" de Donald Glover, una de las grandes estrellas actuales del panorama musical y cinematográfico estadounidense.

El músico hizo historia al conseguir que, por primera vez, un tema rap se alzase con la victoria en el campo de mejor canción del año. Sin embargo, ni actuó ni asistió a la gala.

Una noche inolvidable también para Cardi B, que brilló con su actuación y en su discurso de aceptación del trofeo al mejor álbum de rap, por Invasion of Privacy. "Estoy muy nerviosa", confesó. "Igual debo empezar a fumar marihuana", agregó entre risas.

Lady Gaga brilló con luz propia gracias a sus tres gramófonos en las categorías de mejor actuación pop individual (Joanne), mejor actuación pop de un dúo o grupo y mejor canción escrita para un medio visual, ambos por Shallow.

"Estoy muy orgullosa de ser parte de una película que aborda los problemas de salud mental. Muchos artistas los sufren. Si lo veis en alguien, no apartéis la mirada. Si sois vosotros quienes los sufrís, aunque sea duro, tratad de encontrar el coraje y decidlo", animó Gaga en su discurso.

Esta es la lista completa de nominados y ganadores (en negrita):

Disco del año

"Golden Hour" ― Kacey Musgraves

"Invasion of Privacy" ― Cardi B

"By The Way, I Forgive You" ― Brandi Carlile

"Scorpion" ― Drake

"H.E.R" ― H.E.R.

"Beerbongs & Bentleys" ― Post Malone

"Dirty Computer" ― Janelle Monáe

"Black Panther: The Album" ― Kendrick Lamar and Various Artists,

Single del año

"This Is America" ― Childish Gambino

"I Like It" ― Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"The Joke" ― Brandi Carlile

"God's Plan" ― Drake

"Shallow" ― Lady Gaga & Bradley Cooper

"All The Stars" ― Kendrick Lamar and SZA

"Rockstar" ― Post Malone,

"The Middle" ― Zedd, Maren Morris & Grey

Canción del año

"This Is America" ― Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)

"All The Stars" ― Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Al Shuckburgh, Mark Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA)

"Boo'd Up" ― Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

"God's Plan" ― Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters (Drake)

"In My Blood" ― Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes & Geoffrey Warburton, songwriters (Shawn Mendes)

"The Joke" ―Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

"The Middle" ― Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha & Anton Zaslavski, songwriters (Zedd, Maren Morris & Grey)

"Shallow" ― Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper)

Mejor videoclip

"This Is America," Childish Gambino

"Apesh*t," The Carters

"I'm Not Racist," Joyner Lucas

"Pynk," Janelle Monae

"Mumbo Jumbo," Tierra Whack

Mejor artista revelación

Dua Lipa

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Mejor interpretación en solitario

"Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)" — Lady Gaga

"Colors" — Beck

"Havana (Live)" — Camila Cabello

"God Is A Woman" — Ariana Grande

"Better Now" — Post Malone

Mejor interpretación de grupo/dúo

"Shallow" ― Lady Gaga & Bradley Cooper

"Fall In Line" ― Christina Aguilera Featuring Demi Lovato

"Don't Go Breaking My Heart" ― Backstreet Boys

″'S Wonderful" ― Tony Bennett & Diana Krall

"Girls Like You" ― Maroon 5 Featuring Cardi B

"Say Something" ― Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton

"The Middle" ― Zedd, Maren Morris & Grey

Mejor álbum pop vocal

"Sweetener" ― Ariana Grande

"Camila" ― Camila Cabello

"Meaning Of Life" ―Kelly Clarkson

"Shawn Mendes" ― Shawn Mendes

"Beautiful Trauma" ― P!nk

"Reputation" ― Taylor Swift

Mejor grabación de baile

"Electricity" ― Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson

"Northern Soul" ― Above & Beyond Featuring Richard Bedford

"Ultimatum" ― Disclosure (Featuring Fatoumata Diawara)

"Losing It" ― Fisher

"Ghost Voices" ― Virtual Self

Mejor disco de electrónica

"Woman Worldwide" ― Justice

"Singularity" ― Jon Hopkins

"Treehouse" ― Sofi Tukker

"Oil Of Every Pearl's Un-Insides" ― SOPHIE

"Lune Rouge" ― TOKiMONSTA

Mejor interpretación de rock

"When Bad Does Good" ― Chris Cornell

"Four Out Of Five" ― Arctic Monkeys

"Made An America" ― THE FEVER 333

"Highway Tune" ― Greta Van Fleet

"Uncomfortable" ― Halestorm

Mejor interpretación de Metal

"Electric Messiah" ―High On Fire

"Condemned To The Gallows" ― Between The Buried And Me

"Honeycomb" ― Deafheaven

"Betrayer" ― Trivium

"On My Teeth" ― Underoath

Mejor canción de rock

"Masseduction" ― Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

"Black Smoke Rising" ― Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka & Daniel Robert Wagner, songwriters (Greta Van Fleet)

"Jumpsuit" ― Tyler Joseph, songwriter (Twenty One Pilots)

"MANTRA" ― Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls & Oliver Sykes, songwriters (Bring Me The Horizon)

"Rats" ― Tom Dalgety & A Ghoul Writer, songwriters (Ghost)

Mejor disco de rock

"From The Fires" ― Greta Van Fleet

"Rainier Fog" ― Alice In Chains

"M A N I A" ― Fall Out Boy

"Prequelle" ― Ghost

"Pacific Daydream" ― Weezer

Mejor disco de música alternativa

"Colors" ― Beck

"Tranquility Base Hotel + Casino" ― Arctic Monkeys

"Utopia" ― Björk

"American Utopia" ― David Byrne

"Masseduction" ― St. Vincent

Mejor interpretación de R&B

"Best Part" ― H.E.R. Featuring Daniel Caesar

"Long As I Live" ― Toni Braxton

"Summer" ― The Carters

"Y O Y" ― "Lalah Hathaway"

"First Began" ― PJ Morton

Mejor canción de R&B

"Boo'd Up" ― Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

"Come Through And Chill" ― Jermaine Cole, Miguel Pimentel & Salaam Remi, songwriters (Miguel Featuring J. Cole & Salaam Remi)

"Feels Like Summer" ― Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)

"Focus" ― Darhyl Camper Jr, H.E.R. & Justin Love, songwriters (H.E.R.)

"Long As I Live" ― Paul Boutin, Toni Braxton & Antonio Dixon, songwriters (Toni Braxton)

Mejor disco de R&B

"H.E.R." ― H.E.R.

"Sex & Cigarettes" ― Toni Braxton

"Good Thing" ― Leon Bridges

"Honestly" ― Lalah Hathaway

"Gumbo Unplugged (Live)" ― PJ Morton

Mejor interpretación de rap

"King's Dead" ― Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

"Bubblin" ― Anderson .Paak

"Be Careful" ― Cardi B

"Nice For What" ― Drake

"Sicko Mode" ― Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

Mejor canción de rap

"God's Plan" ― Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters (Drake)

"King's Dead" ― Kendrick Duckworth, Samuel Gloade, James Litherland, Johnny McKinzie, Mark Spears, Travis Walton, Nayvadius Wilburn & Michael Williams II, songwriters (Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake)

"Lucky You" ― R. Fraser, G. Lucas, M. Mathers, M. Samuels & J. Sweet, songwriters (Eminem Featuring Joyner Lucas)

"Sicko Mode" ― Khalif Brown, Rogét Chahayed, BryTavious Chambers, Mike Dean, Mirsad Dervic, Kevin Gomringer, Tim Gomringer, Aubrey Graham, John Edward Hawkins, Chauncey Hollis, Jacques Webster, Ozan Yildirim & Cydel Young, songwriters (Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee)

"Win" ― K. Duckworth, A. Hernandez, J. McKinzie, M. Samuels & C. Thompson, songwriters (Jay Rock)

Mejor disco de rap

"Invasion Of Privacy" ― Cardi B

"Swimming" ― Mac Miller

"Victory Lap" ― Nipsey Hussle

"Daytona" ― Pusha T

"Astroworld" ― Travis Scott

Mejor interpretación de country

"Butterflies" ― Kacey Musgraves

"Wouldn't It Be Great?" ― Loretta Lynn

"Mona Lisas And Mad Hatters" ― Maren Morris

"Millionaire" ― Chris Stapleton

"Parallel Line" ― Keith Urban

Mejor interpretación grupal de country

"Tequila" ― Dan + Shay

"Shoot Me Straight" ― Brothers Osborne

"When Someone Stops Loving You" ― Little Big Town

"Dear Hate" ― Maren Morris Featuring Vince Gill

"Meant To Be" ― Bebe Rexha & Florida Georgia Line

Mejor canción de country

"Space Cowboy" ― Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, songwriters (Kacey Musgraves)

"Break Up In The End" ― Jessie Jo Dillon, Chase McGill & Jon Nite, songwriters (Cole Swindell)

"Dear Hate" ― Tom Douglas, David Hodges & Maren Morris, songwriters (Maren Morris Featuring Vince Gill)

"I Lived It" ― Rhett Akins, Ross Copperman, Ashley Gorley & Ben Hayslip, songwriters (Blake Shelton)

"Tequila" ― Nicolle Galyon, Jordan Reynolds & Dan Smyers, songwriters (Dan + Shay)

"When Someone Stops Loving You" ― Hillary Lindsey, Chase McGill & Lori McKenna, songwriters (Little Big Town)

Mejor disco de country

"Golden Hour" ― Kacey Musgraves

"Unapologetically" ― Kelsea Ballerini

"Port Saint Joe" ―Brothers Osborne

"Girl Going Nowhere" ― Ashley McBryde

"From A Room: Volume 2" ― Chris Stapleton

Mejor disco de pop latino

"Sincera," Claudia Brant

"Prometo,"Pablo Alboran

"Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2," Natalia Lafourcade

"2:00 AM," Raquel Sofía

"Vives," Carlos Vives

Mejor disco de música mexicana

"¡México Por Siempre!," Luis Miguel

"Primero Soy Mexicana," Angela Aguilar

"Mitad Y Mitad," Calibre 50

"Totalmente Juan Gabriel Vol. II," Aida Cuevas

"Cruzando Borders," Los Texmaniacs

"Leyendas De Mi Pueblo," Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez

Mejor banda sonora

"Black Panther," Ludwig Göransson

"Blade Runner 2049," Benjamin Wallfisch & Hans Zimmer

"Coco," Michael Giacchino

"The Shape of Water," Alexandre Desplat

"Star Wars: The Last Jedi," John Williams

Mejor canción de banda sonora

"Shallow," Lady Gaga & Bradley Cooper

"All The Stars,"Kendrick Lamar & Sza

"Mystery of Love," Sufjan Stevens

"Remember Me," Miguel featuring Natalia Lafourcade

"This Is Me," Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble

Mejor tema musical de banda sonora

"Blut Und Boden (Blood And Soul)," Terence Blanchard

"Chrysalis," Kittel & Co.

"Infinity War," Alan Silvestri

"Mine Mission," John Powell & John Williams

"The Shape of Water," Alexandre Desplat

Productor del año

Pharrell Williams

Boi-1da

Larry Klein

Linda Perry

Kanye West