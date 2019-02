Sorpresón feminista en los Grammy: Michelle Obama y otras cuatro poderosas mujeres entonan una oda a la música

Michelle Obama ha sido la invitada sorpresa y estrella de los Grammy al subirse al escenario junto a otras cuatro famosas mujeres en la 61ª edición de los galardones musicales más importantes, que se celebra en el Staples Center de Los Ángeles (EEUU).

La presentadora del evento, Alicia Keys, ha anunciado la llegada de sus invitadas inesperadas con la frase: "Por favor, ¿puedo llamar aquí arriba a algunas de mis hermanas?".

Y desde detrás del escenario, al ritmo de The Next Episode, han salido Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Obama y Jennifer Lopez, cogidas de las manos y acompañadas de una ovación.

"Dijeron que era rara. Que mi aspecto, mis elecciones, mi sonido, no funcionarían. Pero la música me dijo que no les escuchara. La música se hizo con mis orejas, mis ojos, mis oídos, mi voz y mi alma y me permitió llegar a todos vosotros y a mis pequeños monstruos, a los que tanto adoro", ha declarado Gaga.

"En el Bronx, la música me dio una razón para bailar. Del hip hop al pop, soul y salsa, me hizo moverme del barrio a los escenarios y a la gran pantalla. Me recuerda al lugar de donde vengo y a todos los sitios a los que puedo llegar. La música ha sido siempre el único lugar donde somos libres", ha continuado Lopez.

"Expresamos nuestro dolor, poder y progreso a través de la música, la estemos creando o simplemente apreciando. Todas las voces que oímos merecen ser respetadas", ha añadido Pinkett Smith.

Ovación a Michelle Obama

Obama ha comenzado su intervención y ha tenido que detenerse ante la ensordecedora ovación que impedía oír sus palabras. El auditorio entero se ha puesto en pie para homenajear a la primera dama, aún tremendamente popular en EEUU.

"Vale, tenemos un espectáculo en marcha", ha comentado con humor Obama, que se alzaba por encima de todas sus compañeras de forma notoria.

"De los discos de Motown que desgasté en el Southside (de Chicago) a la canciones de 'Quién hace funcionar el mundo' (referencia al tema feminista Run the World de Beyoncé) que me dieron energía a lo largo de última década, la música siempre me ha ayudado a contar mi historia", ha empezado.

"Y sé que esto es cierto para todos aquí. Nos guste el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartirnos con los demás, nuestra dignidad y tristezas, nuestras esperanzas y alegrías", ha añadido.

"Nos permite escucharnos los unos a los otros, a invitar a otros a conocernos. La música muestra que todo eso importa: cada historia, en cada voz, cada nota, en cada canción", ha terminado.

"¿Quién hace que el mundo funcione?", ha preguntado Keys, en otra referencia a la canción de empoderamiento femenino de Beyoncé. Aquí puedes ver el tema del que hablaban: