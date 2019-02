La reflexión de Barei sobre la lactancia con la que se identifican muchas mujeres

Barei, que representó a España en Eurovisión 2016, ha invitado a sus seguidores de Instagram a reflexionar sobre la lactancia en público.

La cantante ha compartido en la red social una imagen en la que sale amamantando a uno de sus mellizos y ha admitido que a veces siente vergüenza por hacerlo a la vista de otras personas. "Es curioso, pero a mí también me pasa y me siento mal por ello. ¿Por qué necesito taparme o esconderme para dar el pecho a mis dos bebés cuando es lo primero que haríamos todos los mamíferos al nacer y debería verse como lo más natural del mundo?".

También se pregunta por qué es capaz de compartir esa imagen —que puedes ver en este enlace— y, en cambio, lo pasa mal cuando alguno de sus hijos demanda comer en determinados momentos. "Pensaréis: 'si aquí se lo estás enseñando a más gente".

"NO es lo mismo... Aquí tengo una imagen fija donde India cubre mi pezón y entonces me lo permito... Aquí no se ve la acción de colocarla, la succión, el momento de sacarse una el pecho y desnudar una parte de tu cuerpo en el lugar que sea y el momento que lo necesiten...", ha argumentado mientras se cuestiona los motivos que la empujan a sentirse cohibida y a otros incómodos al verlo.

"¿Qué nos pasa con ello? Me gustaría reflexionar sobre ello y normalizar lo más normal del mundo. La lactancia, la maternidad, el cuerpo (de una mujer o de un hombre)... La vida", ha concluido.

Más común de lo que parece

Los seguidores de la cantante han aplaudido su publicación y muchas mujeres le han dado la razón y han admitido que en algunas ocasiones se han sentido apuradas a la hora de dar el pecho a sus bebés en público.

"No estamos acostumbradas a enseñar la teta en público, siempre las hemos llevado tapadas pero cuando tienes que dar lactancia haces frente a ese pudor y al final lo acabas eliminando. Lo primero es dar de comer al bebé a demanda", ha comentado una fan de la cantante.