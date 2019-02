Katy Perry, obligada a retirar unos zapatos de su colección tras ser acusada de racismo

Parece que la aventura como diseñadora de Katy Perry no va del todo bien y la última polémica racista en la que se ha visto envuelta lo confirma. La cantante ha sido el blanco de un aluvión de críticas por dos modelos de zapatos que evocan Blackface, o lo que es lo mismo, una práctica que imita y exagera los rasgos de las personas negras a modo de burla.

Se trata de unas sandalias y unos mocasines que formaban parte de la colección de la línea de moda de Perry que puede comprarse en la web Katy Perry Collections y en una red de tiendas en medio mundo.

Los diseños ya han sido retirados de todas las plataformas de venta y la cantante ha emitido un comunicado conjunto con el grupo Global Brands, con el que puso en marcha su colección.

En la nota aclaran que querían hacer "un guiño al arte y al surrealismo" y que les entristecía ser comparados "con dolorosas imágenes que recuerdan al blackface". "Nuestra intención no era hacer daño", concluye el comunicado recogido por CNN.

Pese a las disculpas, el enfado en redes sociales es más que notable y algunos usuarios han mostrado su hartazgo con el racismo constante en la industria de la moda. Hace menos de una semana la firma italiana Gucci también retiraba del mercado un jersey y varios pasamontañas por el mismo motivo que Perry.

@katyperry so this what we doing now?!?! Blackface shoes to go with @gucci blackface sweater?!?! pic.twitter.com/Yuiv1DewWH