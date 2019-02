Gucci retira de su catálogo un jersey tras una polémica racista

La firma italiana Gucci se ha visto envuelta una polémica racista por una de sus prendas: un jersey negro de más de 780 euros que simula una cara negra con los labios delineados de rojo.

Numerosos usuarios de Twitter denunciaron a la marca por racismo en esta prenda, que estaba a la venta en enero en tiendas como Spring por intentar imitar la cara de una persona negra. Según recoge el Dailymail, este establecimiento indicó que esta prenda no tenía nada que ver con la imitación de personas negras ni con el racismo sino que estaba "inspirada en las máscaras de esquí antiguas y los pasamontañas de los esquiadores".

Gucci está vendido caras negras a los compañeros negros.

Según recoge el diario británico, también se especuló con un motivo racista detrás de esta prenda porque se lanzaron en el Mes de la Historia Negra y además, no era la única. También se vendían una serie de pasamontañas con el mismo diseño: labios rojos y fondo negro.

La firma ha anunciado este miércoles con un comunicado publicado en Twitter que retiraría todas las prendas de sus tiendas.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs