¿Se puede ser feliz sin estar enamorado?

Puede que el 14 de febrero se haya convertido en una fecha destinada únicamente al consumo, como siempre se ha dicho. Ahora, a medida que la decoración con corazones empieza a inundar los comercios y los anuncios nos invitan a buscar un regalo especial para alguien especial en San Valentín, también podemos comenzar a plantearnos ciertas cosas, todas ellas relevantes para el futuro. ¿Seríamos capaces de vivir felizmente sin amor? ¿Le damos más importancia a éste que a la salud o al dinero? ¿Existe el amor eterno?

Respecto a esta última pregunta, el 67% de los encuestados por YouGov para El HuffPost cree en el amor para siempre. Además, el porcentaje de gente que confía en su duración eterna es notablemente mayor entre los grupos de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años (76%) que entre los mayores de 45 (68%).

YouGov

La gran mayoría de los encuestados del estudio, en el que han participado 1.005 personas, sitúa la salud (73%) por encima del amor (18%) en cuanto a importancia, y este por encima del dinero (10%). Los jóvenes de entre 24 y 35 años son los que más importancia dan al amor y los mayores de 55 los que menos.

Por otro lado, la mayoría también asegura haber estado enamorado al menos una vez en su vida y un 31% cree no estarlo de su pareja. En cuanto a este último dato sorprende que el 62% de los participantes de entre 18 y 24 años asegura no estar enamorado de su pareja. El 81% de los encuestados no cree que sea necesario estar enamorado para ser feliz y sólo el 26% celebra San Valentín de alguna forma especial.

Mi plan para San Valentín. pic.twitter.com/3nVOpQ3iGm — Banco Gringotts (@BancoGringotts) 8 de febrero de 2019

El asunto de la infidelidad divide a los encuestados prácticamente en dos mitades: la de quienes creen que no se puede estar enamorado de tu pareja si no le guardas fidelidad (45%) y la de quienes creen que ambas cosas son compatibles o "lo desconocen" porque nunca han estado en esa situación. En cualquiera de las cuestiones, apenas hay diferencias destacables de opiniones entre hombres y mujeres.

Estas han sido las respuestas de los participantes en la encuesta de YouGov:

¿En el día de San Valentín haces algo especial con tu pareja?

YouGov

¿Puedes estar enamorado de tu pareja siéndole infiel?

El HuffPost YouGov

¿Crees que de verdad alguna vez has estado enamorado?

El HuffPost YouGov

Si tuvieras que elegir entre salud, dinero y amor, ¿con cuál te quedarías?

El HuffPost YouGov

¿Estás enamorado de tu pareja?

El HuffPost YouGov

¿Se puede ser feliz sin estar enamorado?

El HuffPost YouGov