Cachondeo por lo que ha hecho este hombre en el Primark de Gran Vía de Madrid

Un hombre ha sorprendido este fin de semana a todos los que han visitado el Primark de Gran Vía de Madrid por lo insólito de la elección.

Una joven que había ido a comprar se dio cuenta de que algo se estaba cociendo porque empezó a ver cómo la gente se apostaba en las barandillas y percibió mucho movimiento entre los trabajadores de la tienda. Así que cogió sitio y empezó a grabar. Después compartió el vídeo en su cuenta de Twitter donde también ha causado una gran sorpresa.

En las imágenes se ve a un hombre cantando mientras recorre las escaleras centrales de la tienda bajo la atenta mirada de los compradores. Al llegar al final, hinca la rodilla —todos los presentes estallan en gritos de emoción— y pide matrimonio a una mujer a la que no se ve en el vídeo pero a la que sí se escucha gritar: "¡Sí!".

Unos segundos después, el recién prometido vuelve a usar el micrófono para agradecer al equipo de la tienda su colaboración que "ha hecho posible esto".

Pedida de matrimonio en Primark de Gran Vía. pic.twitter.com/4ckN64rEWy — Ene (@Enevda__) 16 de febrero de 2019

Esta particular pedida de mano, no por el hecho en sí, sino por el lugar escogido, ha provocado bastante cachondeo en la red social y algunos han aprovechado para enviar mensajes de advertencia a sus parejas: "Así no".

al novio que todavía no tengo:

ni se te ocurra pedírmelo en el puto primark https://t.co/B6kKOqgR8K — Guille (@guilleotine) 17 de febrero de 2019

Me piden la mano en el Primark y huyo del país. https://t.co/p16nH81GNr — Lara Hermoso (@lhermoso_) 17 de febrero de 2019

A mí me pides matrimonio en un Primark y de la leche que te calzo, comes líquido hasta el resto de tus días ...! #Primark — 🍒88Cherries88🍒 (@88cherries88) 17 de febrero de 2019

Soy yo la muchacha y me falta primark pa salir huyendo https://t.co/w8SdIFzyaD — Eva Alegre Cortés (@eva_alecor) 17 de febrero de 2019

Te imaginas toda tu vida deseando k tu pareja te pida Matrimonio pa k venga el iluminao' y lo haga en el Primark lol https://t.co/wo4CDzJb4g — Sònia Bru (@sonia_bru) 17 de febrero de 2019

tío, en un Primark no... 🤦🏼‍♀️ https://t.co/Qhzlt7PTxe — La chica de Tirso (@IreDV7) 17 de febrero de 2019

La ceremonia en el forum de la Fnac, la comida de la boda en el Mac Donalds de Gran Vía y el viaje de novios al Ikea de San Sebastián de los Reyes. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 17 de febrero de 2019

Cuando ves el vídeo de la pedida de matrimonio en el Primark de Gran Vía pic.twitter.com/Bb3pxZDuVP — angie 🍉 (@southbroadway_) 17 de febrero de 2019

Quien será la desafortunada? Me pasa a mi y te hago un Usain Bolt en Gran Vía! #primark #piesparaqueosquiero https://t.co/epBJ3wmbmz — Ester S. Celtero (@esselte1) 17 de febrero de 2019