¿Cuánto tiempo es contagioso un enfermo de gripe?

Una gripe supone, de media, una semanita de reposo forzado, fiebre, tos seca, dolor de cabeza, nariz que moquea, dolor muscular y, a veces, alguna complicación más. Huelga decir que lo ideal es no cogerla, así que hasta el final de la epidemia, más vale lavarse las manos con frecuencia, evitar todo contacto con las personas enfermas, los besos y los saludos dando la mano.

La gripe se transmite por vía aérea a través de las gotitas que emiten los estornudos y la tos. El virus también puede propagarse por las manos. Pero, ¿durante cuánto tiempo son contagiosas las personas enfermas? La ciencia no está todavía de acuerdo en este tema.

Los niños, contagiosos más tiempo

"La Academia de Medicina estima que un enfermo es contagioso entre uno y tres días después de la aparición de los primeros síntomas", explica Bruno Lina, virólogo y uno de los mayores especialistas de la gripe en Francia. "No obstante, todavía no sabemos cuántos virus son necesarios para infectar a alguien. Aun poniendo a enfermos en contacto con personas sanas, no alcanzamos a medirlo. Sin esa información es imposible saber cuánto tiempo y a partir de cuándo somos contagiosos".

"Lo que sabemos es que los niños producen virus durante más tiempo y en mayor cantidad, así que siguen siendo contagiosos más tiempo", añade el profesor Lina.

En 2012, varios investigadores ingleses descubrieron algo interesante. Puede que seamos contagiosos incluso antes de la aparición de síntomas. Hasta entonces, los científicos se apoyaban en modelos matemáticos para medir este tipo de cosas. Pero por primera vez, los investigadores quisieron estudiar el contagio en los hurones que son sensibles a las mismas cepas de virus de la gripe que nosotros y que sufren los mismos síntomas. Las conclusiones de este estudio se publicaron en la revista Plos One.

24 horas después del contagio

Después de haber puesto en contacto a hurones sanos y enfermos en diferentes fases de la enfermedad, se demostraron casos de contagio antes de la aparición de la fiebre, el primero de los síntomas gripales. Lo cual no tiene nada de tranquilizante a la hora de evitar las epidemias.

El personal médico también puede ser un transmisor de la gripe sin tener conciencia de estar enfermos. Los hurones enfermos pudieron transmitir la gripe 24 horas después del ontagio, la fiebre apareció 45 horas más tarde, y los moqueos y estornudos comenzaron 48 después.

Esta última precisión es importante, ya que hasta entonces los científicos pensaban que las secreciones de los estornudos y el hecho de sonarse eran necesarios para la propagación del virus.

En ese mismo estudio, se mostró que la gripe ya no se transmitía tan rápido a partir de cinco o seis días. Pero, atención, este estudio se realizó en hurones y a partir de una cepa de virus, así que además hay que tener en cuenta que el virus de la gripe cambia todos los años y... que los hurones no son seres humanos.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano