El delirante drama de una joven: "Mi madre piensa que tengo un imperio de la droga"

Rocío es una joven malagueña de 18 años que ha arrasado este fin de semana —su historia acumula 43.000 me gusta— al contar el drama que está viviendo en su casa porque sus padres piensan que consume y trafica con drogas.

El origen de la sospecha estuvo en que sus progenitores la vieron intercambiar unos chicles con alguien que fue a recogerla en coche a la puerta de su casa. Tras esto, y según ha contado la joven mediante un hilo con fotos y gifs, su madre la acompañó por un largo peregrinaje de farmacia en farmacia por Benalmádena y Torremolinos (Málaga) en busca de un test de drogas que demostrase que estaba limpia.

Lo encontraron después de visitar varios establecimientos y la chica al fin pudo demostrar que todo había sido una confusión, pero sus padres siguen sin confiar en ella.

Aquí puedes ver una parte de su historia, tal y como ella misma la ha contado, pero si quieres leerla completa puedes hacerlo en este enlace.

🌞hilo de cómo mi madre se piensa que tengo un imperio de la droga y me ha obligado a hacerme hoy dos tests de drogas🌞 — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total que ayer , salí , me despedí de mis padres , besitos por aquí , y es más me dieron hasta 20€ porque decían que ERA una buena hija. pic.twitter.com/qHVDrV1Bwf — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total , que baje a lo que viene a ser la calle como una persona normal me subí a un coche , y saqué LITERAL dos chicles del bolso. QUEDAOS CON ESTE DATO QUE ES IMPORTANTE pic.twitter.com/c5bnwsaUic — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total que ayer no dormí en mi casa por una serie de factores externos que no voy a mencionar pic.twitter.com/HEiAUTZZSN — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total que llegó hoy a casa , y nada más poner las llaves en la puerta ya podía escuchar los gritos de mi madre pic.twitter.com/0yml6XiZmb — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total que le digo hola, pobre inocente de mi , se me venía encima lo siguiente: pic.twitter.com/upJG3joF2T — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Mi madre no me respondió al hola mirándome , y eso es mala señal, total que le dije ¿qué te pasa? Y empieza:



CÓMO QUE QUÉ ME PASA ROCÍO ISABEL , TE PIENSAS QUE NO SÉ QUÉ PASA



A todo esto yo así: pic.twitter.com/SoEpqfGlzv — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Intente entablar una conversación con ella , mientras mi hermano estaba en el salón tal que así pic.twitter.com/xHJjwkoOhy — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Por lo que entre tanto grito mi madre me suelta : SÉ QUE ESTÁS METIDA EN ALGO RARO , JAMÁS PENSÉ QUE IBAS A ENTRAR EN EL MUNDO DE LAS DROGAS pic.twitter.com/KGAsEQBPBr — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Recodáis que he dicho que vivo a la altura de un cuarto de cara a la calle no pues , mi madre que tiene una vista de halcón me suelta lo siguiente pic.twitter.com/vzuaGFLavF — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

AYER TE HE VISTO SACAR DOS BOLSAS DE PLÁSTICO DEL BOLSO Y ESO ES DROGA PORQUE YO SÉ LO QUE ES DROGA , ME ASOMÉ A VER COMO TE IBAS Y MENUDA SORPRESA ROCÍO ESTO NO ME LO ESPERABA pic.twitter.com/VxKQzZLK3u — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

A todo esto yo así pic.twitter.com/H6Er884AkK — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total , que mis padres empezaron a rajar de mí diciendo que soy básicamente una inútil , que estoy dejando los estudios de lado , que por qué no me saco el carnet de una vez , que no ayudo en casa que soy lo que viene a ser una nini pic.twitter.com/IwZlZ2ghdx — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

El caso , que mis padres se han montado la teoría de que compro droga con el dinero que me sobra del tren y del metro y que la distribuyó entre mis amigos pic.twitter.com/169WHBtJPP — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Por lo tanto , entre gritos y más gritos mi madre me suelta QUÉ SEPAS QUE VAMOS A IR A HACERTE TEST DE DROGAS AHORA MISMO PORQUE TÚ NOS ESTÁS MINTENDO Y YO SÉ LO QUE HE VISTO CUANDO ME ASOME POR LA VENTANA , DESAGRADECIDA pic.twitter.com/sSaZHqqEoP — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

*mis dos neuronas consumidas por la droga al escuchar lo del test* pic.twitter.com/MlO9xZyX4q — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total que me he recorrido 5 putas farmacias por todo Benalmádena y Torremolinos , las drogas son malas pero porque me han hecho hacer ejercicio pic.twitter.com/Fnavg1dsMh — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Pero chicos , ENCONTRAMOS LA FARMACIA pic.twitter.com/tytsY27VE8 — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total que yo ya cansada de vivir con el rímel súper corrido de llorar y la nariz llena de mocos le digo al dependiente "por favor decidme que tenéis controles de drogas" pic.twitter.com/yyejAUzK7W — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Os adjunto foto del primero para que veáis que no estoy de coña pic.twitter.com/ALMsIjU5EI — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Por lo que me dispuse a ir a hacer pipí como una niña chica acompañada por dos farmacéuticas PORQUE MI MADRE NO SE FIABA y a todo esto gracias al farmacéutico por obligar a mi madre a quedarse al margen de mi meada ocasional pic.twitter.com/dU99IXlsGU — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Pues bueno chicos 10 minutos después salieron los resultados, y al ver que dieron negativo os juro que se me iluminó el mundo , más que nada porque ahora era MI MOMENTO DEL DRAMA pic.twitter.com/PYNxbGyFXE — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Mi madre: NO ME FIO DE ESTO QUIERO QUE SE HAGA OTRO TEST QUE ESTÁS COSAS SUELEN FALLAR MUCHO



Los dependientes y yo pic.twitter.com/7yJSLlZ3gl — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total que mi madre no se fiaba de los putos predictos y los farmacéuticos le dijeron que se podía hacer un test de sangre rápido pero que era carillo y desde su punto de vista era innecesario sacarme sangre pic.twitter.com/xTiF61jhwa — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Pero mi madre que es muy insistente , soltó los 30€ como si nada y los farmacéuticos aceptaron a hacerme los análisis de sangre , porque el cliente siempre tiene la razón pic.twitter.com/mkajtlHeKM — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Me sacaron la sangre , lo pasarón por un papelito y OBVIAMENTE VOLVÍ A DAR NEGATIVO CHICOS pic.twitter.com/2Ano7k3z3L — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Total que empecé como una niña chica literal a decirle a mi madre ¿ahora qué?¿me vas a pedir perdón? Porque creo que una disculpa MÍNIMO me merezco que lo he pasado muy mal me has puesto en duda y has pensado QUE VENDO Y CONSUMO DROGA es que TE HAS PASADO pic.twitter.com/J08gYT0s64 — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019

Obviamente no me hablaba ni me hablo con mi madre , subimos al coche en silencio y los dos empiezan a hablar mientras que mi madre suelta : YO SIGO PENSANDO QUE TÚ HIJA VENDE DROGA Y HA HECHO ALGO PARA QUE ESTO DE NEGATIVO pic.twitter.com/Rr0MEGFZMD — rocío (@Rooxsann_) 15 de febrero de 2019