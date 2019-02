"¡Venga, hombre!": Rifirrafe entre Jordi Évole y Alfonso Guerra en 'Salvados'

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno socialista, ha sido el invitado de este domingo en el programa Salvados de LaSexta, presentado por Jordi Évole, con el que ha mantenido un tenso debate sobre Cataluña.

Évole ha querido saber la opinión de Guerra sobre Cataluña, algo que no ha agradado al exdirigente socialista, que se ha hartado de las cuestiones sobre este tema. "No suelta usted el tema de Cataluña, lo tiene ahí agarrado, tiene que justificarse un poco", ha espetado al periodista.

"Estoy preocupado, no tengo que justificarme por nada, le pregunto desde la preocupación", ha contestado Évole, visiblemente molesto con este comentario. Pero ha seguido preguntando y ha querido saber en qué se diferencia la opinión de Guerra de la de José María Aznar, expresidente del Gobierno.

"Me da igual", ha dicho Guerra, quien, sin embargo, ha terminado escuchando el vídeo, en el que Aznar asegura que "la nación es la libertad de los ciudadanos amparados por la ley".

"¡Hay que ver, que yo hablo igual!", se ha molestado Guerra, que ha soltado un "¡venga, hombre!" indignado.

Tras escuchar lo que decía Aznar ("no aceptaremos que el destino de la nación y de la Constitución lo marquen quienes quieren romperla"). "¿Y no le parece bien? ¿No le parece bien? ¿Es contrario usted a este discurso?", pregunta Guerra a Évole.

"Yo no soy el que está hoy contestando", ha respondido Évole. "Aaaah, pero no se atreve, ¿lo ve?", ha contestado Guerra. "No, no, no, yo si estuviese aquí para darle mi opinión, se la daría sin problema y donde la doy la doy", dijo el periodista.

En otro momento de la conversación, Évole pone un vídeo a Guerra con una frase suya sobre el plan Ibarretxe y el Estatut, en la que aseguraba que ambos fueron "cepillados". "¿No sé por qué se ofenden?", pregunta Guerra. "Yo creo que lo que ofende es el tono", indica el periodista.

Pero Évole insiste en que este tipo de comentarios, "en un momento tan sensible", molestan en Cataluña. Pero Guerra insiste en que "el tono es muy correcto".

"Los nacionalistas utilizan todo como metralla, todo", indica el exdirigente socialista.

"Hombre, pero usted se lo pone en bandeja", le contesta Évole.

"Nah, nah, nah, eso es como lo de el cura con la señora. No venga usted, ahora que la cosa la llevamos estupendamente", ironiza Guerra.

"No, no, no", contestó Évole molesto. "Esa comparación, le reconozco que me duele", dice el periodista. "¿Le duele?", pregunta Guerra. "Sí", admite Évole. "Ah, pues fíjese bien", contesta el exvicepresidente del Gobierno.